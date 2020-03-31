NBA efsanesi Kobe Bryant'ın son havlusu 197 bin TL'ye satıldı

Spor Arena Dış Haber | 26 Ocak tarihinde kızı Gianna ile birlikte helikopter kazasında hayatını kaybedip tüm dünyayı yasa boğan Kobe Bryant'ın son maçında kullandığı havlu, açık arttırmada satışa çıktı.

Efsane basketbolcunun basketbolu bırakma konuşmasında da üstünde olan havlu, açık arttırmada 30 bin dolara (197 bin TL) alıcı buldu.

Kobe Bryant kariyerinin son maçında Utah Jazz karşısına çıkmış ve son maçını 60 sayı ile kapatıp alışkın olduğumuz bir performans izlettirmişti.





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