MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriNBA efsanesi Kobe Bryant'ın son havlusu 197 bin TL'ye satıldı
GeriBasketbol NBA efsanesi Kobe Bryant'ın son havlusu 197 bin TL'ye satıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 31.03.2020 - 11:36,Son Güncelleme:/

NBA efsanesi Kobe Bryant'ın son havlusu 197 bin TL'ye satıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
NBA efsanesi Kobe Bryant'ın son havlusu 197 bin TL'ye satıldı
Abone Olgoogle-news

Helikopter kazası sonucunda hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın son maçında kullandığı havlu, 30 bin dolara satıldı.

Spor Arena Dış Haber | 26 Ocak tarihinde kızı Gianna ile birlikte helikopter kazasında hayatını kaybedip tüm dünyayı yasa boğan Kobe Bryant'ın son maçında kullandığı havlu, açık arttırmada satışa çıktı.

Efsane basketbolcunun basketbolu bırakma konuşmasında da üstünde olan havlu, açık arttırmada 30 bin dolara (197 bin TL) alıcı buldu.

Kobe Bryant kariyerinin son maçında Utah Jazz karşısına çıkmış ve son maçını 60 sayı ile kapatıp alışkın olduğumuz bir performans izlettirmişti.

NBA efsanesi Kobe Bryantın son havlusu 197 bin TLye satıldı

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle