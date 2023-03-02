NBA efsanesi Kobe Bryant’a saygısızlığa 29 milyon dolar tazminat

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NBA efsanesi Kobe Bryant’ın kızıyla birlikte hayatını kaybettiği helikopter kazasından çekilen fotoğraflara dava açan eşi Vanessa Bryant, 29 milyon dolar almaya hak kazandı. Vanessa Bryant; Kobe ve kızı Gianna ile birlikte 7 kişinin daha feci şekilde can verdiği kazaya müdahale eden ilk ekibin, cesetleri ‘hatıra’ olarak fotoğrafladığını söyleyip, konuyla ilgili adli süreç başlatmıştı.

HERKES iÇiN SAVAŞTI

Bryant’ın avukatları yaptıkları açıklamada, “Vanessa Bryant, eşi ve kızı için mücadele verdi. Vanessa, benzer saygısızlıkla karşılaşan toplumdaki herkes için savaştı ve kazandı. Bu davadaki zaferimizin bu tür bir olayın yaşanmasına engel olacağını umuyoruz” şeklinde konuştu. Los Angeles Bölge Mahkemesinde görülen davada, Bryant’ın yanında yer alan ve kazada eşi ile kız çocuğunu kaybeden antrenör Christopher Chester’ın da 20 milyon dolar tazminat alacağı belirtildi.