NBA draftının 1 numarası Anthony Edwards! Minnesota Timberwolves seçti...

Bu yılki NBA seçmeleri, Amerikan televizyon kanalı ESPN'nin ABD'nin Bristol kentindeki genel merkezinde yapıldı.

Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip Timberwolves, tercihini, Amerikan Üniversitelerarası Basketbol Ligi'nde Georgia Bulldogs forması giyen 19 yaşındaki Edwards'tan yana kullandı. 1,96 metre boyundaki Edwards, üniversite kariyerini 19,1 sayı ve 5,2 ribaunt ortalamalarıyla tamamladı.

İkinci tercih hakkına sahip Golden State Warriors, Memphis Üniversitesinde geçirdiği 2019-20 sezonunda maç başına 19,7 sayı, 10,3 ribaunt ve 3 blok üreten 19 yaşındaki pivot James Wiseman'ı seçti.

Üçüncü sıradan seçilen isim ise Charlotte Hornets'ın tercih ettiği 19 yaşındaki oyun kurucu LaMelo Ball oldu. New Orleans Pelicans'ta oynayan Lonzo Ball'un kardeşi LaMelo, geçen sezon Illawarra Hawks formasıyla mücadele ettiği Avustralya Basketbol Ligi'nde 17 sayı, 7,4 ribaunt ve 6,8 asist ortalamaları yakaladı.

2020 NBA draftında ilk turda seçilen basketbolcular ve gittikleri takımlar şöyle:



1 Anthony Edwards Minnesota Timberwolves

2 James Wiseman Golden State Warriors

3 LaMelo Ball Charlotte Hornets

4 Patrick Williams Chicago Bulls

5 Isaac Okoro Cleveland Cavaliers

6 Onyeka Okongwu Atlanta Hawks

7 Killian Hayes Detroit Pistons

8 Obi Toppin New York Knicks

9 Deni Avdija Washington Wizards

10 Jalen Smith Phoenix Suns

11 Devin Vassell San Antonio Spurs

12 Tyrese Haliburton Sacramento Kings

13 Kira Lewis New Orleans Pelicans

14 Aaron Nesmith Boston Celtics

15 Cole Anthony Orlando Magic

16 Isaiah Stewart Houston Rockets (Pistons'a takas edildi)

17 Aleksej Pokusevski Minnesota Timberwolves (Oklahoma City Thunder'a takas edildi)

18 Josh Green Dallas Mavericks

19 Saddiq Bey Brooklyn Nets (Pistons'a takas edildi)

20 Precious Achiuwa Miami Heat

21 Tyrese Maxey Philadelphia 76ers

22 Zeke Nnaji Denver Nuggets

23 Leandro Bolmaro New York Knicks (Timberwolves'a takas edildi)

24 R.J. Hampton Milwaukee Bucks (Nuggets'a takas edildi)

25 Immanuel Quickley Oklahoma City Thunder (Knicks'e takas edildi)

26 Payton Pritchard Boston Celtics

27 Udoka Azubuike Utah Jazz

28 Jaden McDaniels Los Angeles Lakers (Timberwolves'a takas edildi)

29 Malachi Flynn Toronto Raptors

30 Desmond Bane Boston Celtics (Grizzlies'e takas edildi)

