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Basketbol
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Haber Giriş: 23.07.2021 - 17:08 | Son Güncelleme:

NBA Draft'a katılacak Alperen Şengün'den mesaj var

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NBA Draft'a katılacak Alperen Şengün'den mesaj var

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2021 draftı için hazırlıklarını ABD'de sürdüren milli basketbolcu Alperen Şengün, çalışmalarının iyi gittiğini söyledi.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın sosyal medya hesabından video mesajı yayımlanan Alperen, 29 Temmuz gecesi düzenlenecek NBA seçmeleri öncesi görüşlerini aktardı.

Milli basketbolcu mesajında, "29 Temmuz'daki draft gecesi için çalışmalarımı Amerika'da sürdürüyorum. Burada her şey istediğim gibi, harika gidiyor. Çok mutluyum. Amerika'ya da yavaş yavaş alışıyorum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Burada ülkemi en iyi şekilde temsil edip Türkiye'ye en iyi sonuçlarla dönmek istiyorum. Büyük Beşiktaş ailesine de çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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