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Basketbol
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Haber Giriş: 07.02.2020 - 10:52,Son Güncelleme:/

NBA All-Star'da takımlar seçildi

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NBA All-Star'da takımlar seçildi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star karşılaşması için en çok oy alan Los Angeles Lakers'tan LeBron James ve Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo, kaptanlıklarını yapacakları takımların kadrolarını belirledi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star karşılaşması için en çok oy alan Los Angeles Lakers'tan LeBron James ve Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo, kaptanlıklarını yapacakları takımların kadrolarını belirledi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ABD'nin Chicago kentindeki United Center'ın ev sahipliğinde 17 Şubat'ta gerçekleştirilecek 69. NBA All-Star maçının kadroları belli oldu.

Kadrolar şöyle:

- LeBron James'in takımı

İlk 5: LeBron James, Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Luka Doncic (Dallas Mavericks), James Harden (Houston Rockets)

Yedekler: Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Jayson Tatum (Boston Celtics), Chris Paul (Oklahoma City Thunder), Russell Westbrook (Houston Rockets), Domantas Sabonis (Indiana Pacers)

NBA All-Starda takımlar seçildi

- Giannis Antetokounmpo'nun takımı

İlk 5: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Pascal Siakam (Toronto Raptors), Kemba Walker (Boston Celtics), Trae Young (Atlanta Hawks)

Yedekler: Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Bam Adebayo, Jimmy Butler (Miami Heat), Rudy Gobert, Donovan Mitchell (Utah Jazz), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans) 

NBA All-Starda takımlar seçildi

NBA All-Starda takımlar seçildi

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