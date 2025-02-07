NBA All-Star'da takım kadroları açıklandı: Alperen Şengün efsane ismin takımında

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Alperen Şengün’ün All-Star’da takım arkadaşı olacağı isimler belli oldu.

Eurohoops'un aktardığı bilgiye göre; LeBron James, 2025 NBA All-Star Draftı‘nda perşembe gecesi ilk sıradan seçilen oyuncu oldu.

LeBron James ve eski takım arkadaşı Anthony Davis, Shaquille O’Neal tarafından seçilen isimler arasında yer aldı. “Inside the NBA” ekibi, TNT’de yayınlanan programda dört All-Star takımından üçünü belirledi. Stephen Curry, Kevin Durant ve Jayson Tatum da şampiyonluk tecrübesine sahip veteran oyuncuların bulunduğu Team Shaq kadrosunda yer aldı.

Charles Barkley’nin takımı ise uluslararası yıldızlarla doluydu. Bu kadroda milli temsilcimiz Alperen Şengün, Nikola Jokic ve Giannis Antetokounmpo, bu sezonun MVP favorisi Shai Gilgeous-Alexander ve San Antonio Spurs’ün süper yeteneği Victor Wembanyama yer aldı.

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Kenny Smith’in kurduğu ekip ise biraz daha genç ağırlıklı. Bu ekip Anthony Edwards, Jalen Brunson ve Jaren Jackson Jr. önderliğinde sahaya çıkacak.

Bu üç takım, çaylak ve ikinci yıl oyuncularının yer aldığı Rising Stars yarışmasının galibiyle birlikte mini bir turnuvada mücadele edecek. Rising Stars takımına ise WNBA efsanesi Candace Parker koçluk yapacak.

Tam Kadrolar Şu Şekilde:

TEAM SHAQ: LeBron James, Stephen Curry, Anthony Davis, Jayson Tatum, Kevin Durant, Damian Lillard, James Harden ve Jaylen Brown.

TEAM CHUCK: Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Alperen Şengün ve Karl-Anthony Towns.

TEAM KENNY: Anthony Edwards, Jalen Brunson, Jaren Jackson Jr., Cade Cunningham, Darius Garland, Tyler Herro, Evan Mobley ve Jalen Williams.

NBA All-Star Maçı, 16 Şubat’ta San Francisco’daki Chase Center’da oynanacak. Bu yıl ilk kez dört takımın üç maçlık mini bir turnuvada mücadele edeceği yeni bir format uygulanacak.

Takımların başında Oklahoma City Thunder koçu Mark Daigneault ve Cleveland Cavaliers koçu Kenny Atkinson yer alacak. Ayrıca, her takımın teknik ekibinden birer yardımcı antrenör de kadroya dahil olacak.