NBA All-Star oylaması başladı! Alperen Şengün ve Adem Bona...

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2025 23:57

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçı oylaması başladı.

NBA All-Star oylaması başladı.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ABD'nin Los Angeles kentindeki Intuit Dome'un 16 Şubat 2026'da ev sahipliği yapacağı 75. NBA All-Star maçının oylaması, 14 Ocak 2026'ya kadar sürecek.

Basketbolseverler, NBA.com ve NBA mobil uygulaması üzerinden milli oyuncular Alperen Şengün ve Adem Bona'nın da yer aldığı oylamaya katılabilecek.

Bu sezonki organizasyonun yeni formatında, ABD'li oyunculardan oluşan iki ekip ve bir Dünya Karması olmak üzere 3 takım, 12'şer dakikalık 4 maç yapacak.

Her konferanstan ilk 5 oyuncu, taraftarlar (oyların yüzde 50'si), mevcut NBA oyuncuları (yüzde 25) ve medya paneli (yüzde 25) tarafından belirlenecek. Ekiplerin kalan 7'şer oyuncusunu ise NBA'deki başantrenörler seçecek.

Oyuncu seçimlerinde bu yıl pozisyon sınırlaması olmayacak.

Oylamada 16 ABD'li, 8 uluslararası oyuncu sayısı yakalanamazsa NBA Başkanı Adam Silver, dengeyi sağlamak için devreye girecek.

