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GeriFutbol NBA All-Star maçının MVP ödülüne Kobe Bryant'ın adı verildi
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Futbol
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Haber Giriş: 16.02.2020 - 11:37,Son Güncelleme:/

NBA All-Star maçının MVP ödülüne Kobe Bryant'ın adı verildi

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NBA All-Star maçının MVP ödülüne Kobe Bryant'ın adı verildi

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın ismi, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçının en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne verildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, NBA All-Star maçının en değerli oyuncusu ödülünü en fazla (4 kez) kazanan, NBA All-Star maçına üst üste en fazla (18 kez) seçilen ve NBA All-Star maçına ilk 5'te çıkan en genç (19 yaş, 169 gün) basketbolcu unvanlarının sahibi Kobe Bryant, adı ödüle verilerek onurlandırıldı.

41 yaşındaki Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yanı sıra 7 kişi daha 26 Ocak'taki helikopter kazasında yaşamını yitirmişti.

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