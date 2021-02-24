NBA All-Star maçı ne zaman? Yedekler belli oldu

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 7 Mart'ta ABD'nin Atlanta kentindeki State Farm Arena'da düzenlenecek gösteri karşılaşmasında sahaya çıkacak takımların kaptanları ve ilk 5'leri belirlendi. İşte, 2021 NBA All-Star maçı hakkında son bilgiler...

Taraftarlar, basketbolcular ve basın mensuplarının oyları sonucu Doğu Konferansı'nda Kevin Durant, Batı Konferansı'nda ise LeBron James, kaptan seçildi.

All-Star karşılaşmasında 3. kez boy gösterecek Nikola Jokic ve Bradley Beal, kariyerlerinde ilk defa ilk 5'e girdi.

2021 NBA All-Star maçının ilk 5'leri şöyle:

Doğu Konferansı: Kevin Durant (Brooklyn Nets), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Bradley Beal (Washington Wizards), Kyrie Irving (Brooklyn Nets)

Batı Konferansı: LeBron James (Los Angeles Lakers), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Dallas Mavericks)

YEDEKLER BELLİ OLDU

ABD'nin Atlanta kentindeki State Farm Arena'da düzenlenecek gösteri karşılaşmasında sahaya çıkacak takımların yedekleri belirlendi.

Ligdeki başantrenörlerin oyları sonucu Doğu Konferansı'ndan Jaylen Brown ve Jayson Tatum (Boston Celtics), Zach LaVine (Chicago Bulls), Julius Randle (New York Knicks), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Nikola Vucevic (Orlando Magic), yedekler arasına girdi.

Batı Konferansı'ndan yedek olarak all-star seçilen isimler ise Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Paul George (Los Angeles Clippers), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Zion Williamson (New Orleans Pelicans), Donovan Mitchell ve Rudy Gobert (Utah Jazz) oldu.

Brown, LaVine, Randle ve Williamson, kariyerlerinde ilk kez NBA All-Star maçında oynama onurunu yaşayacak.

Taraftarlar, basketbolcular ve basın mensuplarının oylarıyla takım kaptanı seçilen LeBron James ve Kevin Durant, 5 Mart'ta TSİ sabaha karşı düzenlenecek draftta, ilk 5 ve yedek oyuncu havuzundan yapacakları tercihlerle kadrolarını oluşturacak.