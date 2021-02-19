NBA All-Star maçı ne zaman? İlk 5'ler belli oldu

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 7 Mart'ta ABD'nin Atlanta kentindeki State Farm Arena'da düzenlenecek gösteri karşılaşmasında sahaya çıkacak takımların kaptanları ve ilk 5'leri belirlendi. İşte, 2021 NBA All-Star maçı hakkında son bilgiler...

Taraftarlar, basketbolcular ve basın mensuplarının oyları sonucu Doğu Konferansı'nda Kevin Durant, Batı Konferansı'nda ise LeBron James, kaptan seçildi.

All-Star karşılaşmasında 3. kez boy gösterecek Nikola Jokic ve Bradley Beal, kariyerlerinde ilk defa ilk 5'e girdi.

2021 NBA All-Star maçının ilk 5'leri şöyle:

Doğu Konferansı: Kevin Durant (Brooklyn Nets), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Bradley Beal (Washington Wizards), Kyrie Irving (Brooklyn Nets)

Batı Konferansı: LeBron James (Los Angeles Lakers), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Dallas Mavericks)