NBA All-Star 2021'de tarihi rekor! LeBron James, Stephen Curry ve Giannis Antetokounmpo...

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ABD'nin Atlanta kentindeki State Farm Arena'da düzenlenen 70. Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçını LeBron James'in takımı 170-150 kazandı.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla tek bir gün içindeki etkinliklerle sınırlı şekilde gerçekleştirilen All-Star gecesinde Doğu Konferansı takımına Kevin Durant, Batı Konferansı takımına ise LeBron James kaptanlık yaptı.

Maç genelinde üstün bir oyun sergileyen LeBron'un takımı ilk çeyreği 40-39, ikinci çeyreği 100-80 ve üçüncü çeyreği de 146-125 önde kapatırken, maçı da 20 sayı farkla 170-150 kazandı. Böylece LeBron'un takımı son 4 yılda 4. kez All-Star galibiyetine ulaşmış oldu.

MVP ANTETOKOUNMPO

Bu yıl verilen Kia Kobe Bryant MVP Ödülü'nü ise LeBron'un takımından Giannis Antetokounmpo kazandı. Antetokounmpo, maçı 16'da 16 şut isabetiyle 35 sayıyla tamamladı. Aynı takımdan Damian Lillard 32, Stephen Curry ise 28 sayı ile gecede öne çıkan diğer isimler oldu.

Kevin Durant'ın takımında ise Bradley Beal 26, Kyrie Irving 24 ve James Harden ise 21 sayı ile takımlarına katkı yaptılar.

Geçen yıl helikopter kazasında hayatını kaybeden ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın da anıldığı gecede düzenlenen smaç yarışmasını Anfernee Simons, 3 sayı yarışmasını Stephen Curry, yetenek yarışmasını ise Domantas Sabonis kazandı.

ALL STAR TARİHİNDE BİR İLK

Giannis Antetokounmpo , NBA tarihinde bir All-Star maçında 10 şuttan fazla deneyip %100 isabet bulan ilk oyuncu oldu.

STEPHEN CURRY ŞAŞIRTMADI

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, dün geceki NBA All-Star Üç Sayı Yarışmasını, final turunda 28 puan bulup Mike Conley ve Jayson Tatum'ı geride bırakarak kazandı. Yetenekli oyuncu, açılış turunda 31 olmak üzere toplamda 59 üçlük isabeti buldu.

Yarışmayı kariyerinde ikinci kez kazanmış olan Stephen Curry, etkinliğe daha önce 2015 yılında da katılmıştı. Steph bu sezon %41.1 isabetle 169 üçlük isabetine sahip. Kariyerinde 2.664 üçlük isabetine sahip olan Curry, tüm zamanların lideri olan Ray Allen'ın (2,973) izini sürüyor.

YETENEK YARIŞMASININ KAZANANI SABONIS

NBA All-Star Yetenek Yarışması finalinde Nikola Vucevic'i geçen Domantas Sabonis ödülün sahibi oldu.

Sabonis, final öncesinde Luka Doncic'i farkla eleyip ardından Julius Randle'ı geride bıraktı. Diğer finalist Vucevic ise önce Chris Paul'u, sonra da Robert Covington'ı saf dışı bıraktı.

Finalde iki oyuncu da 3 sayı bölgesine birbirlerine yakın olarak geldi. İsabetsiz ilk atışlar sonrası Sabonis hedefi buldu ve şampiyonluğu kazandı.

SMAÇ YARIŞMASININ KAZANANI ANFERNEE SIMONS

NBA All-Star Smaç Yarışması'nı Portland Trail Blazers'tan Anfernee Simons kazandı.

21 yaşındaki ve 1.93 boyundaki Simons, merakla beklenen yarışmada Obi Toppin ve Cassius Stanley'yi geride bıraktı.