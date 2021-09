NBA 2K22’de oyuncuları neler bekliyor?

Eylül ayında oyuncularla buluşacak NBA 2K22’ye saha taktikleri göz önünde bulundurularak Offense ve Defense oynanış mekaniklerine yenilikler geliyor. Yeni kombo ve hassas atışlar, sahada üstünlük sağlamak için büyük önem taşıyor. Bunu yanı sıra oyuna gelen yeni blok sistemiyle birlikte daha hızlı ve etkili bloklamlar yapılabilecek.

Yeni oyunla birlikte oyunda Sezon sistemi olacak. İçinde bulunulan sezon boyunca oyuncular istedikleri modlarda oyun oynayarak ödül ve hediye kazanabilecek. Sezonların işleyişi hakkında detaylı bilgi ise çıkış tarihi yaklaşınca açıklanacak. Geliştiriciler ise bu alanda oyuncuları bekleyen oldukça geniş bir içerik havuzu olduğuna değinmişti. My TEAM de 2K22 ile geri dönüş yapıyor ve her sezon daha fazla içerikle güncellenmeye devam edecek.

Seasons is expanding in #NBA2K22



Season 1: Call to Ball will run across MyCAREER, MyTEAM & The W starting on #2KDay September 10th



Look out for a new season every six weeks featuring new content & rewards that you can unlock at no cost 🙌



More info ➡️ https://t.co/UDe9qDMLsq pic.twitter.com/P5MOZ4ECYc