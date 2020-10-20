MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriNBA 2K21 oyuncuları atlanamayan reklam için isyan etti
GerieSpor NBA 2K21 oyuncuları atlanamayan reklam için isyan etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

eSpor
Haber Giriş: 20.10.2020 - 15:52 | Son Güncelleme:

NBA 2K21 oyuncuları atlanamayan reklam için isyan etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
NBA 2K21 oyuncuları atlanamayan reklam için isyan etti
Abone Olgoogle-news

NBA 2K21 oyuncuları son zamanlarda oyun içi reklamlarında gerçekleşen bir değişikliği fark etti. Oyuncular bir süredir Oculus Quest 2 cihazında oyun yüklenirken atlaması imkansız olan reklamlar izlemek zorunda kalıyor. Bu şu an için üç farklı modeldeki cihazda var görünüyor. Bir süre izledikten sonra bile reklamı geçmeye izin vermeyen bu sistem ise oyuncuların eleştirilerine maruz kaldı.

NBA 2K21, 2K oyunun fiyatını 70 dolar olarak açıkladığında da tepki çekmişti. Şimdi oyuna para vererek satın alan kullanıcılar zorunlu reklam izlemek zorunda bırakılıyor. Yeni nesil cihazlara da aynı uygulamanın gelip gelmeyeceği ya da gelen tepkiler üstüne 2K’in zorunlu reklamları kaldırıp kaldırmayacağı merak ediliyor.

Oyun içinde atlanamayan reklamlar ise sosyal medya üstünden de birçok oyuncu tarafından bile getirildi.

“Buraya sırf bu oyunun ne kadar aç gözlü ve çöp bir olduğunu söylemek için geldim. Reklamlar mı? Gerçekten mi? 70 dolar ödeyip aldığımız bir oyunda? Her sene aynı oyunu çıkarıyor olmanız zaten yeterince kötüydü. Bu oyunu oynayan ve bu yazdığımı okuyanlar varsa, oyunu desteklemeyi bırakın. Zaman ve para kaybı."

“Yeni jenerasyon cihazlarda yüklenme ekranı bile olmaması gerekiyor ama NBA 2K21 atlanamayan reklamlı yüklenme ekranlarına sahip”

“Yani sırf (oyun yayını mecralarından) kötü yorum almamak için 60 dolarlık oyununuza zorunlu reklamları oyun çıktıktan bir ay sonra eklediniz. Muazzam. Aç gözlülüğünüzün sınırı yok.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle