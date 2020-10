NBA 2K21 oyuncuları atlanamayan reklam için isyan etti

NBA 2K21, 2K oyunun fiyatını 70 dolar olarak açıkladığında da tepki çekmişti. Şimdi oyuna para vererek satın alan kullanıcılar zorunlu reklam izlemek zorunda bırakılıyor. Yeni nesil cihazlara da aynı uygulamanın gelip gelmeyeceği ya da gelen tepkiler üstüne 2K’in zorunlu reklamları kaldırıp kaldırmayacağı merak ediliyor.

Oyun içinde atlanamayan reklamlar ise sosyal medya üstünden de birçok oyuncu tarafından bile getirildi.

I came here to specifically say how garbage and greedy this game is. Ads? Really? In a $70 game? It was bad enough how it’s the same game every year. Anyone who plays this game and is reading this, stop supporting it. It’s wasting your time and money.