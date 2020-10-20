NBA 2K21 oyuncuları atlanamayan reklam için isyan etti

NBA 2K21, 2K oyunun fiyatını 70 dolar olarak açıkladığında da tepki çekmişti. Şimdi oyuna para vererek satın alan kullanıcılar zorunlu reklam izlemek zorunda bırakılıyor. Yeni nesil cihazlara da aynı uygulamanın gelip gelmeyeceği ya da gelen tepkiler üstüne 2K’in zorunlu reklamları kaldırıp kaldırmayacağı merak ediliyor.

Oyun içinde atlanamayan reklamlar ise sosyal medya üstünden de birçok oyuncu tarafından bile getirildi.

I came here to specifically say how garbage and greedy this game is. Ads? Really? In a $70 game? It was bad enough how it’s the same game every year. Anyone who plays this game and is reading this, stop supporting it. It’s wasting your time and money. — Nolan Joseph (@NolanJoseph13) October 18, 2020

“Buraya sırf bu oyunun ne kadar aç gözlü ve çöp bir olduğunu söylemek için geldim. Reklamlar mı? Gerçekten mi? 70 dolar ödeyip aldığımız bir oyunda? Her sene aynı oyunu çıkarıyor olmanız zaten yeterince kötüydü. Bu oyunu oynayan ve bu yazdığımı okuyanlar varsa, oyunu desteklemeyi bırakın. Zaman ve para kaybı."

Next gen was supposed to have no loading screens, now NBA 2K21 has loading screens with full unskippable ads — Visiting (@sum1stolemyhndl) October 18, 2020

“Yeni jenerasyon cihazlarda yüklenme ekranı bile olmaması gerekiyor ama NBA 2K21 atlanamayan reklamlı yüklenme ekranlarına sahip”

So @NBA2K you're inserting forced ads back into your $60 game a month after launch so reviews don't slam you. Incredible. Your greed knows no bounds. — Kyle Schow (@Kyle_Schowalker) October 18, 2020

“Yani sırf (oyun yayını mecralarından) kötü yorum almamak için 60 dolarlık oyununuza zorunlu reklamları oyun çıktıktan bir ay sonra eklediniz. Muazzam. Aç gözlülüğünüzün sınırı yok.”