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DHA
Haber Giriş: 12.07.2020 - 14:59,Son Güncelleme:

Nazilli’de teknik direktör belirsizliği! Yavuz İncedal...

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Nazilli’de teknik direktör belirsizliği! Yavuz İncedal...
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TFF 3. Lig kulüplerinden Nazilli Belediyespor’da sözleşmesi sona eren teknik direktör Yavuz İncedal’ın görevde kalıp kalmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Ligde siyah-beyazlı takımın başında çıktığı 28 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet gören Yavuz İncedal, başka kulüplerden teklif aldığını ancak önceliğinin Nazilli ekibi olduğunu söyledi.

Yeni sezon planlarını yapmaya başlayan yönetimin 58 yaşındaki deneyimli teknik adam konusunda fikir ayrılığı yaşadığı iddia edilirken, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın ise Yavuz İncedal’ın yuvada kalması yönünde görüş bildirdiği kaydedildi.

 

Nazilli’de teknik direktör belirsizliği Yavuz İncedal...

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