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Naz Aydemir Akyol'dan Ramazan Bayramı mesajı
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen milli oyuncu Naz Aydemir Akyol, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı.
Naz Aydemir Akyol, mesajında, "Herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçireceğimiz bayramlar. Bu bayram yan yana değiliz ama gönüllerimiz birlikte. Nice nice bayramlar diliyorum. Sağlıkla kalın." ifadelerini kullandı.
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