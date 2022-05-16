Naz Aydemir Akyol Fenerbahçe'ye veda etti, THY'ye gitti | Hamilelik dönemindeki fedakarlığı, unutulmaz rekorlar ve Eda Erdem'le gerilim iddiası

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Son üç sezondur Fenerbahçe Opet forması terleten Türk voleybolunun simge isimlerinden Naz Aydemir Akyol, efsaneleştiği sarı lacivertli kulübe veda etti.

31 yaşındaki başarılı voleybolcu, 2022 - 2023 sezonu için Türk Hava Yolları takımıyla anlaşma sağladı. Pasör Lauren Carlini ile yollarını ayıran Türk Hava Yolları, bu pozisyondaki açığı Naz Aydemir Akyol doldurdu.

VAKIFBANK SERİSİYLE FENERBAHÇE KARİYERİ SONA ERDİ

Kariyerinde şimdiye dek 9 lig şampiyonluğu elde ederek kırılması güç rekoru elinde bulunduran Naz, çift haneli rakamlara ulaşmaya çok yaklaşmıştı.

Son olarak Vakıfbank ile final serisinde karşılaşan Fenerbahçe Opet, 5 maç üzerinden oynanan seriyi 3-2 kaybederek şampiyonluğu rakibine kaptırdı. Serinin 4. maçında setler 2-0 iken kariyerindeki 10. şampiyonluğa çok yaklaşan Naz'ın bu hayali gerçekleşmedi.

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EDA ERDEM'LE SORUN MU YAŞADI MI?

Bu sezonun çok konuşulan polemiği ise Eda Erdem Dündar ile aralarında gerilim olduğuna dair iddialardı... Sezon içerisinde Sports TV'den Başak Koç'a açıklamalarda bulunan tecrübeli isim bu konuya da açıklık getirdi.

Milli Takım'ı bırakma süreciyle ilgili "17 yaşından beri hizmet ediyorum. Mental olarak da yoruldum. Voleybolcular 40'a kadar oynayabilir ama üst seviye oynanabilecek yaşlar belli. Biraz daha taze, kafaca dinlenmiş bir oyuncu olarak devam edebilmeyi istedim." açıklamasını yapan Naz Aydemir Akyol, sosyal medyada Eda Erdem Dündar'la aralarında sorun olduğuna dair iddialara ise şöyle cevap veriyordu:

Sosyal medya çok derya deniz. İkimizde Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökmüş insanlarız. Böyle polemikler yaratmaya çalışıyorlar. İkimizde omuz omuz verdik Fenerbahçe için elimizden geleni yapıyoruz. Naz Aydemir Akyol

Naz Aydemir'in Fenerbahçe serüveni, spor kariyerindeki kırılma anları ve rekorlarla dolu kariyeri...

EN BÜYÜK KUPAYI 3 KEZ KAZANDI

Naz Aydemir Akyol, 9 kez mücadele ettiği CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde ise 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Fenerbahçe ile 2011-2012 sezonunda bu mutluluğu yaşayan Naz, VakıfBank'ta 2012-2013 ile 2016-2017 sezonlarında şampiyonluk kupasını kaldırdı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Naz Aydemir Akyol, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda üst üste 10. kez mücadele ederek bu alanda da tarihe geçti. Başarılı oyuncu, kariyerinde daha önce Eczacıbaşı VitrA formasıyla 1, Fenerbahçe formasıyla 3 ve VakıfBank formasıyla da 5 kez Dörtlü Final'de yer aldı.

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ECZACIBAŞI İLE ADINI DUYURDU

2004-2005 Eczacıbaşı A takımıyla Top Teams Kupası Final Four’a katıldı. 2005-2006 Tam zamanlı olarak A takımda oynamaya başlayan Naz, Eczacıbaşı’nın birinci pasörü olarak üç yıl üst üste Türkiye Şampiyonu oldu.

Aynı sezon içinde Eczacıbaşı’nın Yıldız, Genç, A Takımları ve Özel Yüzyıl Işıl Lisesi okul takımıyla tam dört şampiyonluk kupasının birden sahibi oldu.

ALT YAŞ GRUPLARINDA KENDİNİ GÖSTERDİ

2007-2008 Yıldız Kızlar Dünya Şampiyonası’nda ikincilik kürsüsüne çıkarak Türk spor tarihinde bir ilki gerçekleştiren Yıldız Kız Milli Takımı’nın ve 2008 Genç Bayanlar Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan Genç Bayan Milli Takımı’nın kaptanlığını yaptı. Takım başarısına ek olarak, Genç Bayanlar Avrupa Şampiyonası’nda “En Değerli Oyuncu” seçilerek ülkemize bu gururu yaşatan ilk sporcu oldu.

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2008-2009 Türkiye Kupası’nda final, Türkiye Ligi Play-Off serisinde final ve Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde Final Four oynadı.





FENERBAHÇE İLE UNUTULMAZ DÖNEM, 'EN İYİ PASÖR' ÖDÜLÜ

2009-2010 Fenerbahçe Universal takımına transfer olan Naz Aydemir, şampiyonluk serisine burada da devam etti. Yeni takımıyla ilk iki sezonunu; bir dünya şampiyonluğu, iki Türkiye Ligi şampiyonluğu, iki Süper Kupa şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası şampiyonluğu elde ederek tamamladı. Her iki sezonda da Türkiye Ligi final serisinde “En İyi Pasör” ödülünü aldı.

2011-2012 Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Naz Aydemir, aynı turnuvada “En İyi Pasör’’ seçildi.

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MİLLİ TAKIM SERÜVENİ

A Milli Takım’la birlikte, aynı sezonda, Avrupa Kıtası Olimpiyat Elemesi birincisi, Dünya Grand Prix üçüncüsü ve İtalya Alassio’daki Edison Cup birincisi olan Naz, kariyerine bu başarıları ekleyerek kendisi için birçok ilke de imza atmış oldu.

Naz 2012’de Londra Olimpiyatları’nda oynayarak en büyük hedeflerinden birine de ulaşmış oldu.

VAKIFBANK'A TRANSFER OLDU

2012-2013 Naz Aydemir Vakıfbank Spor Kulübü Voleybol A takım’ına transfer oldu. Vakıfbank ile Türkiye Kupası ve CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğunu kazandı. Takım başarısına ek olarak turnuvanın “En İyi Pasör” ödülünü üst üste ikinci kez kazandı.

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BÜKREŞ'TE BÜYÜK FEDAKARLIK

2014, 2016 ve 2018 yıllarında da kulüple şampiyonluk yaşayan Naz Aydemir Akyol, Mayıs 2018’de Bükreş’te düzenlenen Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda büyük bir fedakarlığa imza atmıştı. Henüz birkaç aylık hamile olan Naz, Imoco Volley maçında işlerin kötü gittiği sırada oyuna girip büyük fedakarlık örneği gösterdi. Final maçına kadar koç Guidetti Naz’ı riske etmezken; başarılı oyuncu arkadaşlarını yalnız bırakmayarak özverisini tecrübesiyle birleştirip tarihi başarının aktörlerinden oldu.

HEM ANNELİK YAPTI, HEM MİLLİ TAKIM İÇİN SAVAŞTI

Başkent Ankara'nın yanı sıra Macaristan'ın başkenti Budapeşte, Slovakya'nın başkenti Bratislava ve Polonya'nın Lodz kentinde ortaklaşa düzenlenen ve 21 gün süren Avrupa Voleybol Şampiyonası boyunca 10 aylık bebeği Pamir'i yanından ayırmayan Naz, Tokyo bileti için Hollanda’da oynanan karşılaşmada da Pamir’le birlikteydi.

Filenin Sultanları’nın müthiş geri dönüşünde tecrübesini konuşturan Naz Aydemir Akyol, maestro gibi takımı yönetti ve Olimpiyat vizesinin alınmasında başroldeki isimlerden oldu.

Başarılı sporcu, Fenerbahçe Opet formasıyla 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi’ni ikinci sırada tamamladı.

Naz, A Milli Takım formasıyla 2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ni üçüncü sırada tamamladı. Fenerbahçe Opet formasıyla 2021 yılında FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülüğü elde etti.