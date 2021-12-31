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Naz Aydemir Akyol, A Milli Takım'a veda etti! 17 yıl sonra...

#Naz Aydemir#Filenin Sultanları#Voleybol
Naz Aydemir Akyol, A Milli Takıma veda etti 17 yıl sonra...

Fenerbahçe'nin pasörü Naz Aydemir Akyol, A Milli Takım'a veda ettiğini açıkladı.

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Naz Aydemir Akyol, A Milli Takım'a veda ettiğini açıkladı.

31 yaşındaki voleybolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2004 yılından bu yana çok büyük bir gururla taşıdığım Milli formama artık veda vakti" ifadelerini kullandı.

İşte Naz Aydemir'in veda açıklaması;

Birlikte geçirdiğimiz çok zor bir yılın son dakikalarına girerken, tüm kalbimle, ülkemiz ve tüm dünyamız için sağlık, eşit yaşam ve eğitim hakkı, çocuklarımız için umut dolu bir dünya diliyorum.

2022'ye sayılı dakikalar kala kendi spor hayatımla ilgili bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim.

'ARTIK VEDA VAKTİ'

Benim için 2004 yılından bu yana çok büyük gururla taşıdığım Milli formama artık veda vakti. 17 sene oyunca çalışma fırsatı bulduğum Federasyon Başkanları ve yöneticilerime, teknik ekip, sağlı k ekibi ve gururla formayı birlikte terlettiğim takım arkadaşlarıma; Pamir'in doğumundan sonra bana her türlü imkanı ve kolaylığı sağlayan Sayın Federasyon Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ ve Yönetim Kurulu'na; ve her maçımızda desteklerinihiçbir zaman esirgemeyen Türk halkına her şey için teşekkür ederim.

Naz Aydemir Akyol, A Milli Takıma veda etti 17 yıl sonra...

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9 YAŞINDA ECZABAŞI'NA BAŞLADI

Spor yaşamına atletizm ve basketbolla başlayan Naz, annesiyle gittiği Eczacıbaşı A takım antremanından voleybola başlama kararıyla ayrıldı ve dokuz yaşında Eczacıbaşı altyapısında voleybola başladı.

NAZ AYDEMİR AKYOL'UN KARİYERİ

2004-2005 Eczacıbaşı A takımıyla Top Teams Kupası Final Four’a katıldı.

2005-2006 Tam zamanlı olarak A takımda oynamaya başlayan Naz, Eczacıbaşı’nın birinci pasörü olarak üç yıl üst üste Türkiye Şampiyonu oldu.

Aynı sezon içinde Eczacıbaşı’nın Yıldız, Genç, A Takımları ve Özel Yüzyıl Işıl Lisesi okul takımıyla tam dört şampiyonluk kupasının birden sahibi oldu.

2007-2008 Yıldız Kızlar Dünya Şampiyonası’nda ikincilik kürsüsüne çıkarak Türk spor tarihinde bir ilki gerçekleştiren Yıldız Kız Milli Takımı’nın ve 2008 Genç Bayanlar Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan Genç Bayan Milli Takımı’nın kaptanlığını yaptı. Takım başarısına ek olarak, Genç Bayanlar Avrupa Şampiyonası’nda “En Değerli Oyuncu” seçilerek ülkemize bu gururu yaşatan ilk sporcu oldu.

2008-2009 Türkiye Kupası’nda final, Türkiye Ligi Play-Off serisinde final ve Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde Final Four oynadı.

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2009-2010 Fenerbahçe Universal takımına transfer olan Naz Aydemir, şampiyonluk serisine burada da devam etti. Yeni takımıyla ilk iki sezonunu; bir dünya şampiyonluğu, iki Türkiye Ligi şampiyonluğu, iki Süper Kupa şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası şampiyonluğu elde ederek tamamladı. Her iki sezonda da Türkiye Ligi final serisinde “En İyi Pasör” ödülünü aldı.

2011-2012 Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Naz Aydemir, aynı turnuvada “En İyi Pasör’’ seçildi.

A Milli Takım’la birlikte, aynı sezonda, Avrupa Kıtası Olimpiyat Elemesi birincisi, Dünya Grand Prix üçüncüsü ve İtalya Alassio’daki Edison Cup birincisi olan Naz, kariyerine bu başarıları ekleyerek kendisi için birçok ilke de imza atmış oldu.

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Naz 2012’de Londra Olimpiyatları’nda oynayarak en büyük hedeflerinden birine de ulaşmış oldu.

2012-2013 Naz Aydemir Vakıfbank Spor Kulübü Voleybol A takım’ına transfer oldu. Vakıfbank ile Türkiye Kupası ve CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğunu kazandı. Takım başarısına ek olarak turnuvanın “En İyi Pasör” ödülünü üst üste ikinci kez kazandı.

Başarılı sporcu, Fenerbahçe Opet formasıyla 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi’ni ikinci sırada tamamladı.

Naz, A Milli Takım formasıyla 2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ni üçüncü sırada tamamladı.

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Fenerbahçe Opet formasıyla 2021 yılında FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülüğü elde etti.

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#Naz Aydemir#Filenin Sultanları#Voleybol

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