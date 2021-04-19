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Voleybol
Haber Giriş: 19.04.2021 - 19:25 | Son Güncelleme:

Naz Aydemir Akyol, 2 yıl daha Fenerbahçe Opet'te

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Naz Aydemir Akyol, 2 yıl daha Fenerbahçe Opet'te

Fenerbahçe Opet, milli pasör Naz Aydemir Akyol ile 2 yıl daha anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Formamızla çok sayıda başarıya imza atan milli pasörümüz Naz Aydemir Akyol, 2 yıl daha bizimle! 'Son 10 Yılın En İyi 100 Oyuncusu' listesinde yer alan Naz Aydemir Akyol, 2021-2022, 2022-2023 sezonlarında da takımımız için mücadele edecek. Armamızı taşımaya devam edecek olan Naz Aydemir Akyol'a başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Naz Aydemir Akyol, 2 yıl daha Fenerbahçe Opette

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