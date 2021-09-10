NAVI “s1mple formula” belgeselini yayınladı

s1mple formula olarak adlandırılan belgesel, Ukraynalı oyuncunun, o sırada nispeten bilinmeyen oyuncuların bir karışımıyla BDT sahnesine ilk kez çıktığı ve adını duyurmaya başladığı 2013 yılından itibaren, bugüne kadarki tüm CS:GO kariyerini detaylı bir şekilde anlatıyor. s1mple Natus Vincere ile olan 6. yılına giriş yapıyor.

Yaklaşık iki saatlik videoda s1mple’in şu anki koçu Andrey "B1ad3" Gorodenskiy, Liquid’deki takım arkadaşı Spencer "Hiko" Martin ve Kirill "ANGE1" Karasiow’de dahil olmak üzere birçok oyuncu, 23 yaşındaki oyuncuyla geçirdikleri zamanları ve yaşadıkları iyi ve kötü deneyimleri bu belgeselde paylaştı.

Belgesel ayrıca s1mple'ın aile üyelerinin yanı sıra çeşitli topluluk figürlerinin yorumlarını da içeriyor. Matthew "Sadokist" Trivett ve Duncan "Thorin" Shields gibi topluluk figürleri ve s1mple’in en büyük bireysel rakiplerinden biri olan Nicolai "device" Reedtz, Ukraynalı oyuncunun başarılı kariyerindeki önemli anları tartışıyor.

s1mple formula belgeselinin 2 versiyonu bulunuyor. Bunlardan birisi Rusça, diğeriyse Tres "⁠stunna⁠" Saranthus tarafından İngilizce dublaj yapılmış hali. İngilizce videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz: