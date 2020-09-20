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eSpor
Haber Giriş: 20.09.2020 - 15:22 | Son Güncelleme:

Na’Vi Dota 2 kadrosunda kritik ayrılıklar yaşandı

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Na’Vi Dota 2 kadrosunda kritik ayrılıklar yaşandı
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Natus Vincere, daha çok bilinen adıyla Na’Vi, DOTA 2 takımına sahip en eski takımlardan biri ancak çoğu kişiye göre ilk zamanlardaki başarısından eser yok. Sürekli kadro değişikliğine gidilse de Na’Vi bir türlü eski başarısını yakalayamadı.

En son Na’Vi’den şaşırtan bir açıklama geldi. Takımdan, koç da dâhil olmak üzere 4 kişi ayrıldı. Ayrılan isimlerin listesi şu şekilde:

• Vladyslav “Crystalize”  Krystanek
• Pavel “9pasha” Khvastunovto
• Nikita “young G” Bochko
• Andrey “Mag” Chipenko

Yaşanan ayrılıklardan sonra takımda sadece Alexander “Immersion” Hmelevskoy ve Illias “illias” Ganeev kaldı.

Ancak eğer bu Na’Vi dağıldı, artık toparlanamaz gibi şeyler düşündürdüyse acele etmeyin. Na’Vi bu oyuncuların ayrılışını Dota 2 takımında büyük değişiklik ve yeni oyuncu seçimlerine gidilmeden önce yapılmış bir şey olarak duyurdu.

Na’Vi COO’su Aleksey “xaos” Kucheov ise konu hakkında şunları söyledi:

“Radikal değişiklikler görmek isteyen hayranlarımıza hak veriyorum. Bugün takımı yeniden yapılandırmaya başlıyoruz ve çeşitli çözüm ve seçenekler arıyoruz.”

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