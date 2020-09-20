Na’Vi Dota 2 kadrosunda kritik ayrılıklar yaşandı

En son Na’Vi’den şaşırtan bir açıklama geldi. Takımdan, koç da dâhil olmak üzere 4 kişi ayrıldı. Ayrılan isimlerin listesi şu şekilde:

• Vladyslav “Crystalize” Krystanek

• Pavel “9pasha” Khvastunovto

• Nikita “young G” Bochko

• Andrey “Mag” Chipenko

Yaşanan ayrılıklardan sonra takımda sadece Alexander “Immersion” Hmelevskoy ve Illias “illias” Ganeev kaldı.

Ancak eğer bu Na’Vi dağıldı, artık toparlanamaz gibi şeyler düşündürdüyse acele etmeyin. Na’Vi bu oyuncuların ayrılışını Dota 2 takımında büyük değişiklik ve yeni oyuncu seçimlerine gidilmeden önce yapılmış bir şey olarak duyurdu.

Na’Vi COO’su Aleksey “xaos” Kucheov ise konu hakkında şunları söyledi:

“Radikal değişiklikler görmek isteyen hayranlarımıza hak veriyorum. Bugün takımı yeniden yapılandırmaya başlıyoruz ve çeşitli çözüm ve seçenekler arıyoruz.”