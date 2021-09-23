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Naughty Dog’dan “Motion Capture” paylaşımı geldi

#Naughty Dog#DLC#Motion Capture
Naughty Dog’dan “Motion Capture” paylaşımı geldi

Yeni bir DLC yolda olabilir.

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Küresel Koronavirüs Pandemisi’nden bu yana PC ve diğer konsollarda piyasaya sürülen yepyeni oyunlar sayesinde oyun topluluğu büyük ölçüde sevindi. Söz konusu olan oyunlar arasında en popülerleri Capcom'un Resident Evil: Village’i, Arkane'in DEATHLOOP'u ve son olarak Naughty Dog'un The Last of Us 2’si oldu.

Son seçenek olan The Last of Us 2’den bahsetmişken, The Last of Us'ın devamı olarak, Naughty Dog tarafından Haziran 2020'de The Last of Us 2 piyasaya sürüldüğünde dünyanın dört bir yanındaki hayranlar çılgına döndü. IGN tarafından 10/10 olarak değerlendirilen ve Metacritic'teki bir incelemede "Naughty Dog'un şimdiye kadar başlattığı en başarılı proje" olarak bahsedilen oyun, hayran kitlesinin her bir bölümünün ilk duyurusundan itibaren dikkatini çekmeyi başardı.

Geçtiğimiz günlerde Naughty Dog'da Kıdemli Sinematik Animatör olan Marianne Hayden, Twitter'da kendisinin ve ekibinin bir fotoğrafını yayınladı, fotoğrafa ve açıklamaya göre bu bir motion capture (hareket yakalama) işi üzerineydi. Bu, The Last of Us 2'nin yeni bir DLC'sinin göstergesi olabileceği gibi, Naughty Dog’a ait yeni bir projeye de işaret ediyor olabilir. Bazı insanlar, Naughty Dog'un yeni bir bağımsız çok oyunculu aksiyon oyunu için “agresif bir şekilde işe alım yaptığını” belirtiyor ve ilk oyunun çok oyunculu modunda yer alan “Factions” modunun üzerinde çalıştıklarını düşünüyor. Factions sunucuları Kasım 2019'da Naughty Dog tarafından Uncharted 2: Between Thieves, Uncharted 3: Drake's Deception ve The Last of Us: Left Behind eşliğinde kapatıldı.

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The Last of Us'ın yeni konsollar ve hatta bilgisayar versiyonu için yeniden yapımının gerçekleşeceği söylentileri de ortada. Marianne daha önce The Last of Us serisinde bir dublör olarak yer almıştı ve son gönderisi Naughty Dog stüdyolarında geliştirilmekte olan potansiyel bir projeye işaret ediyor.

Mayıs ayının başlarında, PlayStation Studios'un Steam'de kendi sayfası açılmıştı ve o zamandan beri PC'de piyasaya sürülecek çok sayıda PlayStation'a özel oyun olduğu söyleniyor.

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#Naughty Dog#DLC#Motion Capture