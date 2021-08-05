Natus Vincere Free Fire oyuncu kadrosunu duyurdu

NAVI olarak da tanınan Natus Vincere, organizasyonun mobil oyunlar özelinde genişlemesinin bir parçası olarak yeni Free Fire kadrosunu duyurdu. Free Fire iOS ve Android için dünya çapındaki en popüler Battle Royale oyunlarından bir tanesi. Bu yeni takımın kadrosu, Silence takımının eski oyuncularından oluşuyor. Üstelik bu oyuncular Bağımsız Devletler Topluluğunun en önde gelen ve en yetenekli oyuncularından.

Bu oyuncular Silence takımının altında oynarken Avrupa ve Orta Doğu bölgelerinin en iyi takımı olarak 1. sırada yer alıyordu. Bu bölgelerdeki en iyi takım olan Silence takımı aynı zamanda dünyanın en iyi 5 Free Fire takımı arasında kabul ediliyor.

Eski Silence ekibi, Mayıs ayında Singapur'da düzenlenen Free Fire World Series 2021 Singapore turnuvasını 3. bitiren ekip 100.000 Dolarlık ödülün sahibi oldu. Takım aynı zamanda Free Fire Pro League CIS Season 2’yi 1. olarak bitirdi. 2020’den bu yana Silence takımı 180.000 Dolardan fazla kazanmayı başardı.

NAVI Free Fire ekibinin menajeri Glory oluyor. Kendisi aynı zamanda PUBG Mobile ve Wild Rift kadrolarından da sorumlu. Takımın sıradaki turnuvası 80.000 Dolarlık ödül havuzuna sahip olan Free Fire Pro League CIS Season 3 etkinliği olacak. Bu etkinlik 7 Ağustos - 2 Ekim tarihleri arasında çevrimiçi bir şekilde gerçekleşecek.

Natus Vincere Free Fire ekibinin kadrosu şu şekilde: