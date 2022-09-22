Nathan Redmond: David Beckham buradan keyif almam gerektiğini söyledi

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Beşiktaş’ın yeni transferlerinden İngiliz futbolcu Nathan Redmond, Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beklediğinden çok daha iyi bir lig olduğunu ifade eden Nathan Redmond, "Beklentilerimden çok daha iyi burası. Tesis ortamı, sahalar, stadımızın atmosferi çok iyi. Bizim stadımızdaki atmosfer İngiltere’dekine benzer. Oyun temposu anlamında Premier Lig’den daha düşük olduğunu söyleyebilirim. İngiltere’de maçların nasıl geçtiğini anlamayabiliyorsunuz çünkü tempo çok hızlı. Belki Süper Lig’de oyun temposunun daha ağır olduğunu söyleyebilirim. İngiltere gibi bir yerden geldikten sonra burada tabii ki bir fark oluşturuyor benim için. İngiltere’de de oyuncu bazen hakemi aldatmaya yönelik fauller almaya çalışıyorlar ama hakemler buna inanmadıkları için oyun devam ediyor. Türkiye’de bazen kolay fauller veriliyor. Bu da oyunun akışını zedeliyor ama biz şampiyonluğa oynayan bir takımız. Rakiplerimiz de bizden puan almak için oyunu yavaşlatmaya, baskımızı hafifletmek için bir takım durumlara girebiliyorlar. Bununla da mücadele edeceğiz" diye konuştu.



"TARAFTARIN GÖSTERDİĞİ SEVGİ VE DESTEK İNANILMAZDI"



Redmond, siyah-beyazlı taraftarların ilgisinin kendisini etkilediğini dile getirerek, "Türkiye’ye geldiğimden beri hissettiğim en önemli şey taraftarının bitmek bilmeyen sevgisi ve desteği. İki maç boyunca istediğimiz sonuçları alamasak da taraftarın gösterdiği sevgi ve destek inanılmazdı. Önümüzde bir haftanın üzerinde bir süre var derbi için. Onlar için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.



"PEP GUARDİOLA, GEÇEN SEZONKİ KADAR NEDEN İYİ OLMADIĞIMI SORMUŞTU"



Southampton’da görev aldığı dönemde Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile no konuştuğuna yönelik soruya Redmond, "O maçta çok iyi bir performans göstermemiştim. Önceki sezon buna rağmen iki maçta da Manchester City’ye karşı çok iyi oynayıp bir gol atmıştım. O da bana önceki sezona göre performansımın neden düştüğünü sordu. Ben de yeni hocayla defansif oynadığımızı söylemiştim. Benim ne kadar iyi oyuncu olduğumu söyleyip iltifatlarda bulundu. Konuşmanın genel konusu önceki sezon oynanan maçlarla o sezonun kıyaslamasıydı. Geçen sezonki kadar neden iyi olmadığımı sormuştu bana" ifadelerini kullandı.



"BEŞİKTAŞ, PREMİER LİG TECRÜBESİ OLAN OYUNCULARLA YENİ BİR TAKIM KURDU"



Redmond, siyah-beyazlı takımın Premier Lig tecrübesi olan oyuncularla yeni bir takım kurduğunu dile getirerek, "Premier Lig dünyanın en iyi ligi bu ligde oynayan oyuncuların takıma katkısı tecrübeyle birlikte çok önemli. Biz yeni bir takımız. Birçok oyuncu yeni katıldı ve birbirimizi tanıyoruz, birbirimizin hangi özelliklerimizin daha iyi olduğunu öğreniyoruz. Burada bu tecrübeyi getiren oyuncuların grup olarak amacı Beşiktaş için maçlar kazanmak. Bunu da başaracağız" dedi.



"ISMAEL’İN PROJELERİNİ DİNLEDİKTEN SONRA BURAYA GELME İSTEĞİM ÇOK ARTTI"



Beşiktaş’a geliş süreci hakkında bilgiler veren Redmond, "İngiltere’den bazı teklifler vardı. Southampton’da menajerim ve ailem oradan çıkış için en iyi çözümü bulmak için çaba sarf ediyorduk. Beşiktaş’ın da ilgisi vardı. Hocayla, Dele Alli ile konuştuktan, buranın bana ilgisi de hoşuma gittikten sonra yeni bir maceraya atılmaya karar verdim. Konfor alanımdan çıkarak böyle farklı bir yere gelme konusunda daha net fikirlere sahip oldum. Bana gelen her teklifi anlatsam bu toplantı burada bitmez. Söylentilerle gerçekler ve resmi belgelerin arasında fark var, söylentiler olabilir. Buradaki diğer Premier Lig’den gelen oyuncuların standart üstü takım oluşturduğunu gördüm. Hoca ile görüşmelerim de çok farklı etkilere sebep oldu, onunla videolu görüşmeler yaptım. Ismael’in projelerini dinledikten sonra buraya gelme isteğim çok arttı" diye konuştu.



"LİG BİTTİĞİNDE NEREDE OLACAĞINIZ ÖNEMLİ"



Ligde son 2 haftanın sonuçlarının ardından yapılan eleştiriler ile ilgili konuşan İngiliz futbolcu şunları söyledi: "Şu anda 2 puan gerideyiz. Hayat da böyle, futbola benzer. Bazen mutsuz bazen mutlu uyanırsınız ama yataktan kalkıp güne başlamak zorundasınız. Sezon ekimde biten bir sezon değil mayısa kadar devam ediyor. Lig bittiğinde nerede olacağınız önemli. Maç kazanılır ve kaybedilir ama önemli olan mücadeleye devam etmek. Bu da futbolun doğasında olan bir şey. Şu ana kadar tecrübeme göre taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Bu iniş çıkışlarda taraftarın desteği çok önemli. Lig devam eden bir süreç, kötü bir durumda değiliz puan olarak."



"DAVID BECKHAM, BURADAN KEYİF ALMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ"



Redmond, David Beckham’ın kendisine tecrübelerinden bahsettiğini ifade ederek "Kendisi İtalya’da, İspanya’da, İngiltere’de futbol oynadı. Kariyerinin en güzel zamanlarının İngiltere dışında olduğu zamanları söyledi. Burası ile ilgili tavsiye olarak da Vodafone Park’ın çok farklı bir atmosfere sahip olduğu için burayı iyi değerlendirmem gerektiğini, buradan keyif almam gerektiğini söyledi" dedi.



"EN İYİ MEVKİLERİM SOL VE SAĞ KANAT"



En iyi mevkilerinin sol ve sağ kanat olduğunu ifade eden Redmond, "17 yaşlarındayken Birmingham’daki teknik direktörüm beni farklı pozisyonlarda oynatmıştı. 8, 9 ve 10 numara yeri geldi kanat bek gibi pozisyonlarda oynadım. Bunun bana getirisi genç bir oyuncu olarak A takımda oynamam için bonus oyuncu özelliklerine sahip olmamdı. Oyunu anlamak için farklı pozisyonlarda görev almamın önemini söylemişti. Bunların bana getirisi çok oldu" diye konuştu.



