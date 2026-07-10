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Nathan Ake, Fenerbahçe'nin Avusturya kampına katıldı

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#Fenerbahçe#Nathan Ake#Fenerbahçe Yurt Dışı Kampı
Nathan Ake, Fenerbahçenin Avusturya kampına katıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 11:04

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, takımın Avusturya kampına dahil oldu.

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Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da devam eden Fenerbahçe’de yeni transferler kampa katılmaya başladı.

Sarı-lacivertliler, Hollanda ile Dünya Kupası’nda görev yapan 31 yaşındaki savunma oyuncusunun Avusturya kampına dahil olduğunu açıkladı.

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Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Yeni transferimiz Nathan Ake, sağlık kontrollerinin ardından Profesyonel Futbol A Takımımızın Avusturya kampına katılarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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Nathan Ake, 2026 Dünya Kupası'na son 32 turunda Fas'a yenilerek veda eden Hollanda Milli Takımı'nda 4 maçın 3'ünde forma giymişti.

Nathan Ake, Fenerbahçenin Avusturya kampına katıldı

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#Fenerbahçe#Nathan Ake#Fenerbahçe Yurt Dışı Kampı

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