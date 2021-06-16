Nasser Al-Khelaifi yönetimindeki ilk Avrupa Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleşti

Futbol camiasının UEFA EURO 2020 turnuvasına odaklandığı bir dönemde gerçekleşen toplantıda, Avrupa futbolunun toparlanması ve gelişimini destekleme konusunda; 2024 sonrası manzarayı tanımlamayı amaçlayan ve özünde Avrupa futbolunun gelecekteki uzun vadeli istikrarını korumaya çalışacak olan yeni bir Mutabakat Zaptı (MoU) aracılığıyla Avrupa Kulüpler Birliği’nin UEFA ile olan güvenilir ilişkisini güçlendirme çabalarını sürdürmek ve Avrupa kulüpleri için futboldaki likidite sıkıntısını hafifletmek için bir dizi acil mali destek önleminin geliştirilmesini talep etmek amacıyla UEFA ile ivedi görüşmelerde bulunmak başta olmak üzere bir dizi önemli kararlar alındı.

İşte Avrupa Kulüpler Birliği toplantısında alınan kararlar:

• Futboldaki likidite sıkıntısını hafifletmek için Avrupa kulüplerine yönelik bir dizi acil mali destek önleminin geliştirilmesini talep etmek amacıyla UEFA ile ivedi görüşmelerde bulunulacak.

• Futbolun uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlayan UEFA'nın Avrupa Futbolunun Geleceğine İlişkin Sözleşmesi’ne Avrupa Kulüpler Birliği’nin tam desteğini sağlamak ve Avrupa Kulüpler Birliği’nin sözleşme ile ilgili tüm çabaların desteklenmesinde lider bir rol oynamasını sağlamak.

• Avrupa Kulüpler Birliği'nin Uluslararası Maç Takvimini en iyi şekilde yönetebilmek için UEFA ve FIFA ile birlikte çalışma taahhüdünü yineleyerek, oyunculara milli maçlara katılırken gerekli korumaların sağlandığından emin olunacak. Ayrıca, 2024'ten sonraki dönem için daha tutarlı, dengeli ve uyumlu bir uluslararası maç takviminin şekillendirilmesinde paydaşlarla yapılan görüşmeleri hızlandırma konusunda da anlaşmaya varıldı.

• Avrupa Süper Ligi projesinin etkilerini yönetmek. Kurul, ayrılan 12 kulüpten 9'unun projeden vazgeçme ve Avrupa Kulüpler Birliği’ne olan bağlılıklarını yeniden teyit etme kararını memnuniyetle karşıladı. (UEFA ile üzerinde anlaşmaya varılan 'Kulüp Taahhüt Bildirgesi' uyarınca). Avrupa Kulüpler Birliği bünyesindeki 9 kulübün yeniden entegrasyon süreci hazırlandı. Toplantıda konuşan Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Nasser Al-Khelaifi, “Avrupa Kulüpler Birliği’nin (ECA) Avrupa futbolunun geleceğini korumadaki rolü hiç bu kadar önemli olmamıştı. İleriye dönük olarak, Avrupa Kulüpler Birliği’nin tüm Avrupa kulüplerinin, topluluklarının ve taraftarlarının çıkarlarını korumaya devam etmesini sağlayacağım. Başkan Čeferin'in bugünkü toplantıya katılımı, Avrupa futbolunun birlikte hareket edildiğinde ne kadar yenilmez olduğunun kanıtıdır. Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı olarak görev sürem boyunca ECA'ya ve üye kulüplerimize liderlik edeceğim belirleyici ruh bu olacak” dedi.

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