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Nasser Al-Khelaifi, spor endüstrisine yön verecek 10 isimden biri seçildi

#Nasser Al-Khelaifi#Beın MEDIA GROUP#Sportspro
Nasser Al-Khelaifi, spor endüstrisine yön verecek 10 isimden biri seçildi

beIN MEDIA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Al-Khelaifi, 2022'de spor endüstrisine yön verecek en etkili 10 kişi arasında yer aldı. beIN MEDIA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Al-Khelaifi, 2022'de spor endüstrisine yön verecek en etkili 10 kişi arasında yer aldı. 

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Avrupa'nın önde gelen spor haberleri platformu SportsPro; beIN MEDIA GROUP, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ve Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi'yi 2022 yılında küresel spor endüstrisine yön verecek en etkili 10 isimden biri olarak seçti. 

SportsPro'nun "2022’nin En Etkili 10 İsmi" başlıklı haber analizine göre, dünya futbolunun birliğini bozmaya yönelik Süper Lig projesine karşı çıkması Al-Khelaifi'nin Avrupa futbolundaki konumunu daha da güçlendirdi. Haberde, "ECA Başkanlığı ve UEFA İcra Komitesi Üyeliği gibi unvanları bir arada düşünüldüğünde hiç şüphesiz ki bu konumu Al-Khelaifi'ye Avrupa futbolunun ilerlemesi konusunda önemli bir söz hakkı verecek" denildi.

SportsPro'nun listesinde yer alan diğer isimler ise şöyle:

• Katie Sadleir, İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları Federasyonu CEO'su
• Michael Rubin, Fanatics CEO'su 
• Donata Hopfen, Alman Futbol Ligi (GFL) CEO'su
• David Zaslav, Discovery Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su
• Yasir Al-Rumayyan, Suudi Arabistan Yatırım Fonu, Aramco ve Newcastle United Yönetim Kurulu Başkanı 
• Kelly Simmons, İngiltere Futbol Federasyonu Kadın Futbolu Direktörü
• Kris Marszalek, Crypto.com CEO'su
• Agnes Callamard, Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri
• Carsten Koerl, Sportradar CEO'su

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#Nasser Al-Khelaifi#Beın MEDIA GROUP#Sportspro

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