NASR Esports, Royal Youth’u satın aldı

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli espor organizasyonu NASR Esports, Türk espor organizasyonu Royal Youth’u satın aldığını duyurdu.

Taraflar arasındaki anlaşmaya göre Royal Youth Önümüzdeki League of Legends profesyonel şampiyonluk ligi (TCL) VFŞL’de NASR Esports Türkiye adıyla yer alacak.

Yapılan açıklamaya göre takım Royal Youth’un mevcut yönetim kadrosuyla yönetilmeye devam edecek. Organizasyon ise takıma stratejik, finansal ve idare desteği sağlayacak.

Royal Youth ilk olarak 2018'de sahneye çıktı ve kısa süre sonra Türk espor sahnesinde ismini en başarılı takımlar arasına ekledi. Takım, TCL 2019 Kış Mevsimi sezonunda üçüncü oldu. Ve 2019 TCL Yaz Finallerini kazandı. Aynı yıl dünya şampiyonasına çıkmasının ardından Royal Youth, 2020’de ligi sekizinci ve onuncu olarak bitirerek büyük bir düşüş yaşadı.

Organizasyonun yaptığı basın açıklamasında bu satın alımın Türkiye’nin gelişmekte olan espor oyuncuları ve içerik üreticileri için yepyeni bir kapı açtığını söyledi. NASR, ülkedeki yetenekler için daha fazla fırsat sağlamak için orta doğudaki bağlarını da kullanmaya çalışacak.