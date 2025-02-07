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Napoli'ye transferi iptal olmuştu... Allan-Saint Maximin'den paylaşım geldi!

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#Fenerbahçe#Allan Saint Maximin#Süper Lig
Napoliye transferi iptal olmuştu... Allan-Saint Maximinden paylaşım geldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 19:21

Sezon başında Fenerbahçe'ye kiralık olarak katılan ve ara transfer döneminde Napoli'nin kapısından dönen Allan Saint-Maximin'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Fenerbahçe'ye yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kiralanan ve ara transfer döneminde İtalyan devi Napoli'ye transferi gerçekleşmeyen Allan Saint-Maximin, sarı - lacivertli taraftarı heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Fransız futbolcu, transferinin iptali sonrası kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şaka yapmak için geri dönmedim. Mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim, her şeyi görüyorum. Bana güvenin, sizin için savaşacağım." sözlerini sarf etti.

 

Napoliye transferi iptal olmuştu... Allan-Saint Maximinden paylaşım geldi

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#Fenerbahçe#Allan Saint Maximin#Süper Lig

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