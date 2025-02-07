Napoli'ye transferi iptal olmuştu... Allan-Saint Maximin'den paylaşım geldi!

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Fenerbahçe'ye yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kiralanan ve ara transfer döneminde İtalyan devi Napoli'ye transferi gerçekleşmeyen Allan Saint-Maximin, sarı - lacivertli taraftarı heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Fransız futbolcu, transferinin iptali sonrası kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şaka yapmak için geri dönmedim. Mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim, her şeyi görüyorum. Bana güvenin, sizin için savaşacağım." sözlerini sarf etti.