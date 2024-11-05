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Napoli'den Victor Osimhen için açıklama: 'Galatasaray 75 milyon euro ödemezse...'

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Napoli#Galatasaray
Napoliden Victor Osimhen için açıklama: Galatasaray 75 milyon euro ödemezse...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 13:31

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için açıklama yaptı.

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Galatasaray'da Victor Osimhen'in bonservisi konusunda çalışmaların olduğu iddia edilirken Napoli cephesinden açıklama geldi.

75 MİLYON EURO ÖDEMEZSE ALAMAZ

TRT Spor'a konuşan Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, "Victor Osimhen ile ilgilenen birçok kulüp var. Galatasaray, 75 milyon avro net ücreti ödemezse Osimhen'i alamaz." dedi.

Manna sözlerini, "Galatasaray - Tottenham maçını izlemek için İstanbul'a gelip gelmeyeceğim henüz netleşmedi" ifadeleriyle tamamladı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maça çıkan Nijeryalı yıldız, 4 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

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DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Futbol Takımı başarılı bir sezon geçiriyor. Victor Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz ve performansı da yerinde. Galatasaray'ın bundan sonraki yapılanması için önümüzde süre var, o zaman dikkate alacağız. Yönetim Kurulu olarak, Galatasaray camiasını memnun etmek istiyoruz ve başarı odaklı olduğumuzu kimse unutmamalı. Başarıya giden yolda Galatasaray vardır. Galatasaray, kendi pozisyonunu dikkate alacaktır. Bu konuları bugün konuşmak fayda getirmez. Osimhen çok önemli bir oyuncu, Türkiye'ye onu izlettiğimiz için çok mutluyuz

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#Transfer#Napoli#Galatasaray

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