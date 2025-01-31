Napoli'den Saint-Maximin atağı! İki kulüp anlaşma sağladı

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Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Kvaratskhelia'nın yerini doldurmak isteyen Napoli, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin'in transferi için kulübü Al-Ahli ile sözlü anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre Napoli, sezon sonuna kadar kiralayacağı Fransız kanat oyuncusu için Al-Ahli'ye 4 milyon Euro ödeyecek.

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TRANSFERDE SON SÖZÜ FENERBAHÇE SÖYLEYECEK

Transferin sonlanması için Al-Ahli ve Fenerbahçe arasındaki sözleşmenin sonlandırılması gerekiyor.

Relevo'nun verdiği bilgiye göre; Suudi kulübü zaman kaybetmeden Fenerbahçe ile temasa geçti ve Fransız oyuncunun kiralık sözleşmesini feshi için görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'nin onay vermesi halinde Saint-Maximin, ligin ikinci devresinde Napoli forması giyecek. Aksi halde sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak.

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SAINT-MAXIMIN'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda toplam 24 maça çıkan Saint-Maximin, 3 gol - 4 asistlik performans sergiledi.