Napoli'den Osimhen açıklaması! 'Ocak ayında transfer olabilir ama...'

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Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Vitor Osimhen için transfer açıklaması geldi.

İtalya basınına konuşan Manna, şu ifadeleri kullandı:

Şu anda bu konuyu konuşmaya gerek yok. Sezon sonunda onunla ilgili konuşabiliriz. Ancak Osimhen'in ocakta başka bir takıma transferi teknik olarak mümkün ama kimse bizi aramadı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da şu ana kadar 12 maça çıkan Osimhen, 9 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

Nijeryalı yıldız daha önce Galatasaray'da mutlu olduğunu ve sezonu sarı-kırmızılılarda tamamlamak istediğini dile getirmişti.