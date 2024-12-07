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Napoli'den Osimhen açıklaması! 'Ocak ayında transfer olabilir ama...'

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Napoli#Osimhen
Napoliden Osimhen açıklaması Ocak ayında transfer olabilir ama...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 11:06

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Victor Osimhen için açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Vitor Osimhen için transfer açıklaması geldi.

İtalya basınına konuşan Manna, şu ifadeleri kullandı:

Şu anda bu konuyu konuşmaya gerek yok. Sezon sonunda onunla ilgili konuşabiliriz. Ancak Osimhen'in ocakta başka bir takıma transferi teknik olarak mümkün ama kimse bizi aramadı.

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GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da şu ana kadar 12 maça çıkan Osimhen, 9 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

Nijeryalı yıldız daha önce Galatasaray'da mutlu olduğunu ve sezonu sarı-kırmızılılarda tamamlamak istediğini dile getirmişti.

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#Transfer#Napoli#Osimhen

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