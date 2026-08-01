Napoli'den Noa Lang kararı!

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Napoli'de Noa Lang'ın geleceğiyle ilgili bir gelişme yaşandı. İtalyan ekibinin Hollandalı oyuncuyu transfer listesine koyduğu ve zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerine açık olduğu öne sürüldü.

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Konuya ilişkin Voetbal International'da yer alan haber şu şekilde oldu:

"27 yaşındaki Noa Lang, önümüzdeki haftalarda Napoli'den ayrılabilir. İtalyan devi, Hollandalı kanat oyuncusunu transfer listesine koydu.

Napoli, Lang'ı bir yıl önce PSV'den yaklaşık 28 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Ancak Hollandalı futbolcu, o dönemde teknik direktör Antonio Conte yönetiminde beklenen performansı sergileyemedi.

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Bunun üzerine Lang, kiralık olarak Galatasaray'a gönderildi. Sarı-kırmızılı ekipte başarılı bir dönem geçiren deneyimli futbolcu, bu performansıyla Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman'ın Dünya Kupası kadrosuna girmeyi başardı. Buna rağmen Galatasaray, oyuncunun kiralık sözleşmesini uzatmadı.

Yeni teknik direktör Massimiliano Allegri yönetiminde yeniden şans bulması beklenen Lang için Napoli'nin ayrılığa hâlâ açık olduğu belirtildi. İtalyan ekibinin, Roma ile transfer görüşmeleri yaptığı ancak teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin oyuncuya tam olarak ikna olmaması nedeniyle bu transferin gerçekleşmediği ifade edildi.

Buna rağmen Lang'ın önümüzdeki haftalarda takımdan ayrılması ihtimali güçlü görünüyor. Napoli'nin, belirli şartların gerçekleşmesi halinde zorunlu hale gelecek satın alma opsiyonunu içeren kiralama tekliflerine sıcak baktığı kaydedildi. Ayrıca Hollandalı futbolcunun yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeliyle de transfer edilebileceği öne sürüldü.

Napoli, son haftalarda bu transfer formülünü çeşitli kulüplere sundu. Bu nedenle Lang'ın ayrılığı zaman meselesi olarak görülüyor. Ancak oyuncunun takımda kalıp forma mücadelesi vermeyi tercih etmesi de ihtimaller arasında yer alıyor."