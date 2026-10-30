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Napoli'den Lukaku açıklaması! 'Şanslıydık diyebiliriz'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Lukaku#Napoli
Napoliden Lukaku açıklaması Şanslıydık diyebiliriz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2026 17:08

Napoli'nin sportif direktörü Giovanni Manna, Fenerbahçe'de forma giyen Romelu Lukaku hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, "Colpi da Maestro" YouTube kanalına verdiği röportajda Fenerbahçe'ye transfer olan Romelu Lukaku'nun ayrılık sürecine değindi.

Manna şu ifadeleri kullandı:

"Lukaku'yu aldığımızda Chelsea ile karmaşık bir anlaşmayla üç yıllık sözleşme imzalamıştık. Ancak işler hiçbir zaman öngördüğünüz gibi gitmiyor; önemli bir maaş yükünü yönetmemiz gerekiyordu ve ardından Hojlund yatırımı yapmıştık.

Napoliden Lukaku açıklaması Şanslıydık diyebiliriz

Satış süreci beklediğimiz gibi gitmedi ancak karmaşık bir transfer piyasasında onu alabilecek birini bulmayı başarmak... Şanslıydık diyebiliriz. Kendisine yine de en iyisini diliyorum, bizimle Scudetto kazandı ve bize gerçekten çok şey verdi."

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#Fenerbahçe#Lukaku#Napoli

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