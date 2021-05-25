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Napoli'den kovulan Gennaro Gattuso'nun yeni adresi Fiorentina oldu
İtalya Serie A'da dördüncülüğü son maçta Juventus'a kaptırarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme fırsatını tepen Napoli'de, Teknik Direktör Gennaro Gattuso ile yollar ayrılırken İtalyan hocanın yeni adresi Fiorentina oldu.
İtalya Serie A'nın son haftasında Verona ile 1-1 berabere kalarak 77 puanda kalan Napoli'de fatura Gennaro Gattuso'ya kesildi ve yollar ayrıldı.
2019 yılından bu yana Napoli'de görev yapan Gattuso, ayrılığın hemen ardından Fiorentina ile anlaştı.
İtalyan ekibi Fiorentina, Gattuso ile anlaşmalarını resmi siteden duyurdu.