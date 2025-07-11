Napoli'den, Galatasaray'ın Victor Osimhen teklifine bir ret daha!

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Galatasaray'ın yoğun uğraş verdiği Victor Osimhen transferinde bir gelişme daha yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Napoli, Galatasaray'ın 5 yıla yayılmış şekilde yaptığı 70 milyon euroluk teklifi reddetti.

2 TAKSİT TALEBİ

Gianluca Di Marzio'nun haberinde ise Napoli'nin iki taksit ve iki banka teminatlı 75 milyon euro teklif beklediği belirtildi.

Sarı-kırmızılılar, Napoli'ye daha önce yaptığı resmi tekliflerden 'banka teminatı' talebi sebebiyle olumsuz yanıt almıştı.

2024/25 sezonunda Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 41 kez forma giyen Victor Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.