Napoli'den Galatasaray'a Osimhen için özel talep!

Haberin Devamı

Galatasaray'ın yoğun uğraş verdiği Victor Osimhen transferinde bir gelişme daha yaşandı.

Daha önce transferde birçok talepte bulunan İtalyan ekibi, Nijeryalı futbolcunun transferi için Galatasaray'dan yeni bir talepte bulundu.

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Napoli, 40 milyon euroluk nakit ödemeyi kabul eden Galatasaray'dan kalan 35 milyon euroyu da 2026 yılında ödenmesini istedi.

NAPOLI'DEN SATIŞTAN PAY TALEBİ

Öte yandan haberde, Napoli Başkanı De Laurentiis'in Nijeryalı golcünün ileride başka bir takıma transfer olması halinde satıştan pay talep ettiği belirtildi.

Galatasaray, İtalyan ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

GALATASARAY KARİYERİ

2024/25 sezonunda Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 41 kez forma giyen Victor Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Haberin Devamı