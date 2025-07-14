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Napoli'den Galatasaray'a Osimhen için özel talep!

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#Galatasaray#Victor Osimhen#Napoli
Napoliden Galatasaraya Osimhen için özel talep
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 18:52

Victor Osimhen için Napoli ile kıran kırana bir pazarlık süreci geçiren Galatasaray'a transferde yeni bir pürüz çıktı.

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Galatasaray'ın yoğun uğraş verdiği Victor Osimhen transferinde bir gelişme daha yaşandı.

Daha önce transferde birçok talepte bulunan İtalyan ekibi, Nijeryalı futbolcunun transferi için Galatasaray'dan yeni bir talepte bulundu. 

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Napoli, 40 milyon euroluk nakit ödemeyi kabul eden Galatasaray'dan kalan 35 milyon euroyu da 2026 yılında ödenmesini istedi. 

NAPOLI'DEN SATIŞTAN PAY TALEBİ

Öte yandan haberde, Napoli Başkanı De Laurentiis'in Nijeryalı golcünün ileride başka bir takıma transfer olması halinde satıştan pay talep ettiği belirtildi.

Galatasaray, İtalyan ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

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GALATASARAY KARİYERİ

2024/25 sezonunda Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 41 kez forma giyen Victor Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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#Galatasaray#Victor Osimhen#Napoli

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