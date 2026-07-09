Napoli'den Beşiktaş'ı şoke eden transfer yanıtı: 'En az 30 milyon euro!'

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Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı ve Salih Özcan'a imza attıran, Leandro Trossard için de geri sayıma geçen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun talebi sonrasında Beşiktaş gözünü Napoli forması giyen Slovak orta saha oyuncusu Stanislav Lobotka'ya dikmiş durumda.

Il Mattino gazetesinin haberine göre; Kulüpler arasında ilk temaslar gerçekleşti ancak henüz bir anlaşma söz konusu değil. Aksine, Napoli'nin yapılan ilk teklifi beğenmediği ve Başkan Aurelio De Laurentiis'in Lobotka'nın ayrılığı için minimum 30 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

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1 YILI OPSİYONLU OLMAK ÜZERE 2 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

31 yaşındaki orta saha oyuncusunun Napoli ile bir yılı (kulüp taraflı) opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Ocak 2020'de 24 milyon euro karşılığında Celta Vigo'dan transfer edilen Lobotka, Napoli'de geçirdiği 6.5 yılda 239 maça çıktı.

Slovak ön libero bu maçlarda 3 gol - 5 asistlik performans sergiledi, 16 da sarı kart gördü.