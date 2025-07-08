Napoli'den 60 milyon Euro'ya ret!

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Galatasaray'da taraftarların ve camianın durumunu merakla beklediği Victor Osimhen konusunda hareketli saatler. Uzun zamandır karar vermesi beklenen Nijeryalı futbolcu, kendisine yıllık 40 milyon Euro öneren Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in yanı sıra İtalyan devi Juventus’un tekliflerini reddedip tercihini sarı kırmızılılardan yana kullandı. Yönetim oyuncuyla 3 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaştı.

SERBEST KALMA BEDELi 15 TEMMUZ’A DEK GEÇERLi

Şimdi ise gözler Galatasaray ile Napoli arasındaki pazarlıklara çevrildi. Oyuncunun kararını vermesinin ardından Cimbom ilk olarak 60 milyon Euro’luk bir teklif sundu. Napoli ise 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelinde ısrarını sürdürürken Al Hilal’in bu parayı ödemek için hazırda beklediğini sarı kırmızılı yönetime iletti.

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Galatasaray’ın yeni bir öneri ile tekrar İtalyan ekibinin kapısını çalması beklenirken Victor Osimhen’in serbest alma bedelinin geçerlilik tarihinin 15 Temmuz olması yönetimin işini zorlaştırıyor.

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 41 resmi maça çıkan Nijeryalı yıldız, 37 gol ve 8 asistlik performansla 45 gole direkt katkı vermeyi başardı.