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Napoli'de Noa Lang krizi!

Güncelleme Tarihi:

#Napoli#Arsenal#Noa Lang
Napolide Noa Lang krizi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 13:05

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Napoli'yi 1-0 mağlup etti. Napoli'de Noa Lang, karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.

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Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Napoli ile karşılaştı. Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan mücadeleden Arsenal, 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

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Arsenal'a galibiyeti getiren golü 75. dakikada Martin Odegaard kaydetti.

Napoli'de Noa Lang, karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, karşılaşması öncesinde Hollandalı oyuncunun neden kadroda olmadığını açıkladı.

Manna, "Dün antrenman sırasında uygun olmayan bir davranış sergiledi. Özür diledi ve olay kapandı. Ancak bugün (dün) maçı tribünden izleyecek. Yarından (Perşembe) itibaren yeniden takımın hizmetinde olacak." ifadelerini kullandı.

Napolide Noa Lang krizi

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Il Mattino'da yer alan habere göre ise, Hollandalı futbolcunun kadro dışı bırakılması, salı günü Allegri ile yaşadığı bir tartışmanın ardından gerçekleşti. Lang'ın ilk 11'de başlamayacağını öğrendikten kısa süre sonra bu tepkiyi gösterdiği belirtildi.

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Yaşanan olay şu şekilde aktardı: "Salı sabahı, kınanacak bir tepki gösterdi. Takım arkadaşlarının önünde Allegri ile oldukça hararetli bir tartışma yaşadı. Söylenecek çok fazla şey vardı ve bunlar yanlış şekilde ifade edildi. Bu nedenle kenara alındı. Yani, maç hakemine ve UEFA’ya teslim edilen resmi kadro listesine dahil edilmedi."

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#Napoli#Arsenal#Noa Lang

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