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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.05.2021 - 12:45 | Son Güncelleme:

Napoli'de Gattuso'nun yerine Spalletti getirildi!

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Napoli'de Gattuso'nun yerine Spalletti getirildi!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'de Gennaro Gattuso'dan boşalan teknik direktörlük görevine Luciano Spalletti getirildi.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mavi-beyazlı kulübü yeni sezondan itibaren çalıştıracak hocasını açıkladı.

De Laurentiis, "Luciano Spalletti'nin 1 Temmuz'dan itibaren Napoli'nin yeni teknik direktörü olacağını duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Hoş geldin Luciano. Birlikte büyük işler başaracağız." ifadelerini kullandı.

Napoli, Serie A'nın son haftasında Verona ile berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme fırsatını Juventus'a kaptırmış ve Gattuso ile yollarını ayırmıştı.

62 yaşındaki teknik adam, daha önce Serie A'da Udinese, Roma ve Inter, Rusya'da ise Zenit St. Petersburg takımlarını çalıştırmıştı.

Napolide Gattusonun yerine Spalletti getirildi

Napolide Gattusonun yerine Spalletti getirildi

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