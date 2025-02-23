Napoli Ve Real Madrid Şampiyonluk Yolunda Galibiyet Peşinde, Trabzonspor Evinde Favori! İşte Misli’de Günün En Çok Oynanan Maçları

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Como 1907 – Napoli: Maç Sonucu 2

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet’’ seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Como 1907 – Napoli mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %56’sı karşılaşmayı konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Aykut Aydın’ın Tercihi: Maç Sonucu 2

Como son dönem performansını beğendiğim takımlardan olsa da, Napoli şampiyonluk yolunda hata yapma lüksünü bitirdi diye düşünüyorum. Lazio deplasmanında son bölümde beraberliğe yakalanan Napoli'nin bu kez daha dikkatli olacağını ve bu deplasmanda kazanacağını öngörüyorum.

Real Madrid - Girona: Maç Sonucu 1

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçenekleri bulunan günün öne çıkan maçlarından Real Madrid - Girona karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %58’i bu karşılaşmada Real Madrid galibiyetini tercih ediyor.

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Misli Editörü Sezer Kenar’ın Tercihi: Maç Sonucu 1 ve 2.5 Üst

Üst üste puan kayıplarıyla zirvedeki yerini koruyamayan Real Madrid, son Osasuna maçında Jude Bellingham’ın oyundan atılması olayına büyük tepki göstermişti. Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City’i yine yenerek üst tura yükselen Real’in artık ligde de bir atağa geçeceğini düşünüyorum. Girona, geçtiğimiz sezonki görüntüsünden çok uzakta. Bu tip büyük maçlarda rakiplerine zorluk çıkaramıyorlar ki formsuz da bir dönemden geçiyorlar. Onlarda da orta sahada Yangel Herrera cezalı durumda. Real Madrid’in gollü bir galibiyete imza atacağını düşünüyorum.

Trabzonspor – Gaziantep FK: Maç Sonucu 1

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Trabzonspor – Gaziantep FK mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %68’i tercihini ev sahibinden yana kullanıyor.

Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Tercihi: Maç Sonucu 1

Trabzonspor evinde iyi, Gaziantep FK ise deplasmanda kötü bir ekip. Öyle ki konuk takım, iç sahada topladığı puanlarla ligde bu konumda. Deplasmanda sadece ligin ilk haftasında kazandılar. Sondasındaki 9 dış saha mücadelesinde 7 mağlubiyet ve 2 beraberlikleri var. Trabzonspor geçen hafta Beşiktaş derbisinde öne geçmesine rağmen kaybetti ve bu maç yeniden beyaz bir sayfa açmak adına büyük fırsat. Nwakaeme yok. Folcarelli ile Draguş'un sakatlıkları bulunuyor. Bordo-Mavililer'in kazanacağını düşünüyorum.

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