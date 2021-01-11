Napoli son dakikada kazandı, Eljif Elmas ve Tolgay Arslan konuşuldu! Dikkat çeken rakam...

Serie A'nın 17. hafta mücadelesinde Tolgay Arslan ile Eljif Elmas karşı karşıya geldi. Napoli, 90. dakikada Bakayoko'nun attığı golle maçı 2-1 kazanırken Fenerbahçe'nin eski oyuncuları Eljif Elmas ile Tolgay Arslan dikkat çekti.

Karşılaşmanın 68. dakikasında Ruiz yerine oyuna giren Eljif Elmas, başarılı bir performans gösterirken İtalyan basını genç futbolcunun orta sahaya dinamizm kazandırdığını belirtti. 21 yaşındaki futbolcu, maçın ardından yaptığı paylaşımda ise ''Çok önemli 3 puan! Böyle devam Napoli!'' sözlerini kullandı.

HİÇBİR MAÇI TAMAMLAYAMADI, 11 MAÇTA SONRADAN GİRDİ

Öte yandan Eljif Elmas, ilginç bir istatistiğe de imza attı. Elmas, bu sezon Napoli'de forma giydiği 13 lig maçının 11'inde oyuna sonradan girdi. Eljif, hiçbir maçta 90 dakikayı tamamlayamadı.

TOLGAY ARSLAN GEÇEN HAFTA GOLÜNÜ ATMIŞTI AMA...

Geçen hafta takımı Udinese'nin Bologna ile 2-2 berabere kaldığı maçta son dakikada attığı golle puan getiren isim olan Tolgay Arslan ise Napoli maçında etkisiz bir futbol ortaya koydu. Tolgay, 72. dakikada oyundan alınırken onun da kaderi bu sezon Eljif Elmas'tan farklı olmadı.

Tolgay Arslan, Udinese ile 12 maça çıkarken bu maçların sadece 2'sinde 90 dakikayı tamamlayabildi.

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