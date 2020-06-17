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Haber Giriş: 17.06.2020 - 13:23,Son Güncelleme:

Napoli penaltılarda Juventus'u geçti, İtalya Kupası'nda şampiyon oldu!

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Napoli penaltılarda Juventus'u geçti, İtalya Kupası'nda şampiyon oldu!
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Napoli, normal süresi 0-0 biten maçta Juventus'u penaltılarda 4-2 mağlup etti ve İtalya Kupası'nda şampiyon oldu.

Napoli, Juventus'u penaltılarda 4-2 mağlup etti ve 6. kez İtalya Kupası'nın sahibi oldu.

Normal süresi 0-0 biten maçta Napoli, penaltılarda Juventus'a 4-2'lik üstünlük kurdu.

Napoli'de Eljif Elmas 88. dakikada oyuna dahil oldu. Juventus'ta Merih Demiral ise maç kadrosunda yer almadı.

Detaylar birazdan...

Napoli penaltılarda Juventusu geçti, İtalya Kupasında şampiyon oldu

İLK 11'LER

Napoli XI: Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne.

Juventus XI: Buffon, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Pjanic, Bentancur, Matuidi, Dybala, Costa, Ronaldo.

Yarı final maçlarında Napoli, güçlü rakibi İnter'i kupa dışına itmişti. Juventus ise Hakan Çalhanoğlulu Milan'ı geçerek adını finale yazdırma başarısı gösterdi.Cristiano Ronaldolu Torino ekibi kupada daha önce 13 kez mutlu sona ulaştı. Napoli ise 5 kez bu sevinci yaşadı.

Napoli, yarı finalde Inter'i elerken, Juventus ise Milan'ı saf dışı bırakarak finale yükselmişti.

 

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