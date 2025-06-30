Napoli, Osimhen'i kampa çağırdı!

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Napoli Kulübü, geçen sezon Galatasaray’a kiraladığı Victor Osimhen’i, 15 Temmuz’da başlayacak yeni sezon hazırlık kampına davet etti. Galatasaray ve Suudi Arabistan’ın Al-Hilal takımlarından teklifler alan Nijeryalı futbolcu, söz konusu tarihe kadar transfer olacağı kulübe karar veremezse, bonservisine sahip olan Napoli’nin kampına katılacak.

İtalya dışındaki kulüpler için serbest kalma bedeli 75 milyon Euro olan Osimhen’e, Galatatasaray yılda 23 milyon Euro, Al-Hilal 45 milyon Euro teklif etmişti. Victor Osimhen’in futbol dünyasının merakla beklediği kararını bu hafta içinde vermesi bekleniyor.