×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Napoli, Osimhen'i kampa çağırdı!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Victor Osimhen#Napoli
Napoli, Osimheni kampa çağırdı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2025 07:00

İtalyan kulübü, Nijeryalı yıldıza davet gönderdi.

Haberin Devamı

Napoli Kulübü, geçen sezon Galatasaray’a kiraladığı Victor Osimhen’i, 15 Temmuz’da başlayacak yeni sezon hazırlık kampına davet etti. Galatasaray ve Suudi Arabistan’ın Al-Hilal takımlarından teklifler alan Nijeryalı futbolcu, söz konusu tarihe kadar transfer olacağı kulübe karar veremezse, bonservisine sahip olan Napoli’nin kampına katılacak.

İtalya dışındaki kulüpler için serbest kalma bedeli 75 milyon Euro olan Osimhen’e, Galatatasaray yılda 23 milyon Euro, Al-Hilal 45 milyon Euro teklif etmişti. Victor Osimhen’in futbol dünyasının merakla beklediği kararını bu hafta içinde vermesi bekleniyor.

Gözden KaçmasınPSG 4-0 Inter Miami (FIFA Kulüpler Dünya Kupası)PSG 4-0 Inter Miami (FIFA Kulüpler Dünya Kupası)Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Victor Osimhen#Napoli

BAKMADAN GEÇME!