Napoli, Osimhen için noktayı koydu! İşte Nijeryalı yıldızın bonservis ücreti

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G.Saray’da yönetimin gerek performansı gerekse karakteriyle taraftarların ve camianın sevgilisi olan Victor Osimhen’in bonservisini almak istediği ile ilgili iddialar her geçen gün artarken Napoli cephesinden de bu konuyla ilgili açıklama geldi. İtalyan ekibinin Sportif Direktörü Giovanni Manna, Nijeryalı futbolcu ile ilgili TRT Spor’a yaptığı açıklamada “Osimhen ile ilgilenen birçok kulüp var. Galatasaray, 75 milyon Euro net ücreti ödemezse Osimhen’i alamaz” dedi.

ONU İZLETTİRDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ

Sarı kırmızılıların başkanı Dursun Özbek de dün sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde kendisine yöneltilen “Sponsorluklarla Osimhen’in bonservisini alacağınız haberleri var. Bu konuya da açıklık getirir misiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “G.Saray başarılı bir sezon geçiriyor. Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz ve performansı da yerinde. Osimhen çok önemli bir oyuncu. Türkiye’de taraftarımıza onu seyrettirdiğimiz için biz çok gururluyuz.

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ZAMANIMIZ VAR, DİKKATE ALACAĞIZ

G.Saray’ın bundan sonraki yapılanması için önümüzde süre var, o zaman dikkate alacağız. Yönetim kurulu olarak, G.Saray camiasını memnun etmek istiyoruz ve başarı odaklı olduğumuzu kimse unutmamalı. Başarıya giden yolda G.Saray vardır. Galatasaray, kendi pozisyonunu dikkate alacaktır. Bu konuları bugün konuşmak fayda getirmez.” Victor Osimhen, bu sezon sarı kırmızılı forma ile çıktığı 5 lig karşılaşmasında da skora katkı verirken 4 gol attı, 2 de asist yaptı.