Napoli, Osimhen için Galatasaray'a süre verdi!

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Victor Osimhen için el sıkışan Napoli ile Galatasaray arasındaki anlaşmanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Sarı kırmızılıların 40 milyon Euro peşin artı 35 milyon Euro’yu bir yıl içinde 2 taksitte ödeme teklifini kabul eden İtalyan kulübü, 35 milyon Euro’luk kısım için talep ettiği teminat mektuplarının pazartesi verilmesini istedi.

Galatasaray söz konusu teminatları ve diğer evrakları tamamladığı takdirde transfer pazartesi kesinleşecek. İki kulüp arasında yapılan anlaşma gereği Galatasaray, Osimhen’i 2 yıl içinde İtalya’dan bir kulübe satamayacak; eğer satarsa yaklaşık 75 milyon Euro tazminat ödeyecek. Futbolcunun bir sonraki satışından Napoli’ye verilecek miktarın ise artık önemsiz hale geldiği öğrenildi.

OSIMHEN'İN YERİNE LUCCA

Bu arada Napoli, Udinese’nin santrforu Lorenzo Lucca’yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

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