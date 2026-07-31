Napoli Lukaku'nun bonservisini belirledi

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Napoli'de Romelu Lukaku ile yolların ayrılması gündemde. Yeni sezonda Hojlund'un alternatifi olmayı kabul etmeyen Belçikalı yıldızın geleceği belirsizliğini korurken, maaş bütçesini düşürmeyi hedefleyen Napoli'nin de ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü.

Konuya ilişkin La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haber şu şekilde oldu:

"Romelu Lukaku'nun geleceği yeniden belirsizliğe sürüklenmiş durumda. Tıpkı Inter ve Chelsea dönemlerinde olduğu gibi Belçikalı golcünün geleceği yine bir bilmeceye dönüştü. Ancak bu kez bazı gerçekler net.

İlk olarak Lukaku, kendisini yedek bir oyuncu olarak görmüyor. Hâlâ fark yaratabilecek seviyede olduğuna inanıyor ve yeni sezonda Hojlund'un arkasında kalma fikri ilgisini çekmiyor.

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İkinci olarak Napoli, son iki yıldaki yüksek harcamaların ardından mali yapısını düzeltmek istiyor. Başkan Aurelio De Laurentiis maaş bütçesini düşürmeyi hedefliyor ve yıllık brüt maliyeti 11 milyon euro olan bir yedek oyuncuyu kadroda tutmayı göze alamıyor.

Dolayısıyla hem teknik hem de ekonomik açıdan ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor. Tarafların kısa sürede ortak bir noktada buluşması gerekiyor. Lukaku'nun menajeri ise Belçikalı yıldızın mevcut maaşında indirime gitmeye sıcak bakmadığını kulübe iletti. En azından şimdilik. Bu durum da Lukaku'nun Napoli'den ayrılma ihtimalini her geçen gün güçlendiriyor.

Lukaku'nun 5 Ağustos'ta kampa katılması bekleniyor. Ancak aslında Napoli macerası fiilen bir yıl önce, 14 Ağustos'ta burada sona ermişti. Patini Stadı'ndaki son hazırlık maçında sert bir şut çeken Lukaku, sol arka adalesinden sakatlanmıştı. Ameliyat yerine konservatif tedavi tercih edildi. Bu süreçte Napoli, Hojlund transferini gerçekleştirerek kulübün bugünü ve geleceği olarak gördüğü Danimarkalı forvete yatırım yaptı.

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Lukaku aralık ayında dönmeye çalıştı. Dönemin teknik direktörü Antonio Conte onu bekledi, Şampiyonlar Ligi listesinde yer ayırdı ve Suudi Arabistan'daki İtalya Süper Kupası'na götürdü. Conte, Belçikalı oyuncunun sahaya çıkmasa bile liderliğiyle takıma katkı sağlayacağına inanıyordu. Nitekim Napoli kupayı kazanırken Lukaku kulübede sergilediği lider tavrıyla dikkat çekti ve takım arkadaşları kupayı ona ithaf etti.

Sakatlığını atlattıktan sonra yeniden forma giymeye başlayan Lukaku, Conte'nin ilk tercih ettiği santrfor olmayı başaramadı. Verona deplasmanında uzatma dakikalarında attığı golle takımına galibiyeti getirdi ve moral buldu. Ancak bir hafta sonra Torino karşısında yalnızca 6 dakika süre alabildi. Conte ile yollarının ayrılması da fiilen bu noktada başladı.

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Şimdi takımın başında, Lukaku'yu uzun yıllardır beğenen Massimiliano Allegri bulunuyor. Ancak İtalyan teknik adamın da bu hikâyenin gidişatını değiştirmesi zor görünüyor. Lukaku düzenli forma giymek, kendisini önemli hissetmek ve projenin merkezinde yer almak istiyor. Bunu Allegri'ye de açıkça ifade edecek.

Bu nedenle Napoli yönetimi ile oyuncunun menajeri, herkesi memnun edecek yeni bir çözüm üzerinde çalışıyor. Napoli, zarar etmemek adına Lukaku'nun bonservisi için 10 ila 12 milyon euro talep ediyor. Kulüp ayrıca, Dünya Kupası'nın Belçikalı yıldızın uluslararası piyasadaki değerini yeniden artırmasını umut ediyor. Turnuvada sınırlı süre almasına rağmen Belçika adına kritik katkılar yapan Lukaku, kariyerinin bundan sonraki bölümünde de yine başrolde olmak istiyor; yedek kulübesinde değil."