Napoli 4-1 Liverpool (Maçın özeti)

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Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Napoli ile Liverpool karşı karşıya geldi.
Serie A ekibi, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadelede Liverpool'u 4-1 mağlup etti.
Mücadelede 5. dakikada Zielinski, 31. dakikada Anguissa, 44. dakikada Simeone ve 47. dakikada Zielinski ile bulduğu gollerle 4-0 öne geçti. Konuk ekibin tek golü ise 49'da Luis Diaz'dan geldi.
İşte gecenin diğer sonuçları;
Atletico Madrid 2-1 Porto
Club Brugge 1-0 Bayer Leverkusen
Barcelona 5-1 Viktoria Plzen
Tottenham 2-0 Marsilya
Inter 0-2 Bayern Münih
Ajax 4-0 Rangers
Eintracht Frankfurt 0-3 Sporting