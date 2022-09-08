Napoli 4-1 Liverpool (Maçın özeti)

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Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Napoli ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Serie A ekibi, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadelede Liverpool'u 4-1 mağlup etti.

Mücadelede 5. dakikada Zielinski, 31. dakikada Anguissa, 44. dakikada Simeone ve 47. dakikada Zielinski ile bulduğu gollerle 4-0 öne geçti. Konuk ekibin tek golü ise 49'da Luis Diaz'dan geldi.

İşte gecenin diğer sonuçları;

Atletico Madrid 2-1 Porto

Club Brugge 1-0 Bayer Leverkusen

Barcelona 5-1 Viktoria Plzen

Tottenham 2-0 Marsilya

Inter 0-2 Bayern Münih

Ajax 4-0 Rangers

Eintracht Frankfurt 0-3 Sporting