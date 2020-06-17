Yarı final maçlarında Napoli, güçlü rakibi İnter'i kupa dışına itmişti. Juventus ise Hakan Çalhanoğlulu Milan'ı geçerek adını finale yazdırma başarısı gösterdi.Cristiano Ronaldolu Torino ekibi kupada daha önce 13 kez mutlu sona ulaştı. Napoli ise 5 kez bu sevinci yaşadı.

İki Milano ekibini saf dışı bırakan Napoli ve Juventus, İtalya Kupası finalinde karşılaşacak. İtalya Kupası finalinde Napoli ve Juventus, karşı karşıya geliyor.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 22:00'de başlayacak.

Napoli, yarı finalde Inter'i elerken, Juventus ise Milan'ı saf dışı bırakarak finale yükselmişti.

Napoli Juventus maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Çizme'deki dev final bugün saat 22.00'da başlayacak. Napoli Juventus maçı TRT SPOR'dan canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Napoli'de sakatlığı bulunan Kostas Manolas, Stanislav Lobotka ve Kevin Malcuit ile kart cezalısı kaleci David Ospina mücadelede yer alamayacak.

Juventus'ta ise sakatlığı bulunan Giorgio Chiellini ve Gonzalo Higuain'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Rui, Ruiz, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne

Juventus: Buffon, Danilo, Bonucci, De Ligt, Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Dybala, Ronaldo, Costa