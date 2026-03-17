Napoli, Galatasaray'ın yıldızını istiyor! Menajeriyle ilk görüşme gerçekleşti

Geçtiğimiz sezon Victor Osimhen'i bu sezon ise devre arasında Noa Lang'ı Galatasaray'a veren Napoli, bu kez sarı-kırmızılılardan bir ismi renklerine bağlamak istiyor.

MASAYA ANGUISSA İÇİN OTURULDU, SINGO'NUN İSMİ GÜNDEME GELDİ

Il Mattino gazetesinin haberine göre; Napoli'nin Kamerunlu orta saha oyuncusu Frank Anguissa'nın sözleşmesini yenilemek için menajeri Maxime Nana'yla yaptığı görüşmelerde Galatasaray forması giyen Wilfried Singo'nun da adı gündeme geldi.

Yeni sezonda savunma rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Maviler, daha önce İtalya Serie A'da Torino forması giyen ve hem savunmada hem de orta alanda görev yapabilen Wilfried Singo'nun transferi hakkında Nana'dan bilgi istedi.

Nana'nın Fildişili savunmacının menajerliğini üstlendiği ve bu detayın transferde ilk gayrı resmi temasları kolaylaştırdığı söyleniyor.

AYRILIĞA SICAK BAKABİLİR

Singo'nun Galatasaray'da istediği kadar forma şansı bulamadığı ve bu nedenle İtalya'ya dönmeye sıcak bakabileceği kaydedildi.

30 MİLYON EUROYA GELDİ, 60 MİLYON EURO SERBEST KALMA BEDELİ VAR

Galatasaray'ın sezon başında 30 milyon Euro karşılığında Monaco'dan kadrosuna kattığı Singo'nun sarı-kırmızılı takımla 4,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Fildişili savunmacının sözleşmesinde 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla şimdiye dek 21 maçta 1063 dakika şans bulan Singo, 1 gol atıp 3 de asist üretti.

25 yaşındaki savunmacı sarı-kırmızılı takımda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle de 16 maç kaçırdı.